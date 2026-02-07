Leitor de si mesmo

Um livro é um testemunho de uma época ou sociedade. Não é um mero jogo de linguagem. É um artefato carregado de sentidos e emoções. Ouvir, um famoso teórico russo da literatura, disse que todo autor, tendo ou não consciência disso, sempre escreve dirigindo-se a um hipotético leitor. Ou seja, toda obra, por mais solitária que seja, pressupõe um destinatário ou interlocutor. Naturalmente, o autor se julga dono e soberano de seu texto, nele manifestando seus anseios, angústias, sonhos e esperanças. Na verdade, a obra não pertence ao autor. Pertence ao leitor que desdobra o texto, reescrevendo-o através de múltiplas interpretações.

Se não houvesse leitores, as obras restariam sem sentido após a morte do autor. Nesse sentido, todo texto é uma obra inacabada, em estado de torso, que o leitor acaba ou conclui através da leitura. Daí o caráter polissêmico, aberto, da escrita literária. O narcisismo intelectual do autor pode conduzi-lo a um espelho onde ele só vê sua imagem refletida, não se importando com a opinião alheia. Isso ocorre sobretudo em países de forte herança ibérica, onde a afirmação da personalidade do escritor é mais importante do que o que ele tem a dizer. Aí, ele se compraz em ler e reler a si mesmo, ora querendo mudar o texto, ora se rejubilando pelo que fez.

De toda maneira, num país de semiletrados, com edições limitadas, as obras literárias, teses, ensaios e monografias têm um círculo de leitores restrito, salvo os best-sellers e o incenso da crítica. O que leva o autor a se banhar nas águas da sua própria imagem. Muitas vezes, um artigo publicado na imprensa diária ou nas redes sociais é muito mais lido do que um livro ou um ensaio e exerce também mais influência na sociedade. O seu retorno é mais imediato. E há livros que resultam de uma seleta desse material. Bons livros têm saído dessas miudezas diárias ou periódicas.

Outra coisa são as notabilidades de aldeia que se aventuram pelo campo das letras depois de terem sido articulistas de jornal. Valendo-se do prestígio social e político, tratam de temas pouco conhecidos de seus confrades, granjeando fama e honrarias literárias. Infelizmente, a chamada crítica do algodão-doce promove facilmente essas criaturas a verdadeiros gênios da raça. Conhecemos vários casos de médicos-escritores, políticos-escritores ou advogados-escritores.

A escrita ou a literatura não é o sorriso da sociedade, como disse Afrânio Peixoto. É mais do que isso. Um livro é um testemunho de uma época ou sociedade. Não é um mero jogo de linguagem. É um artefato carregado de sentidos e emoções. E pode mudar a mentalidade ou o imaginário social. Que o diga a obra de Gilberto Freyre, que inventou o Brasil mestiço e a miscigenação, depois de abandonar a tese do racismo dito científico quando ainda estudava na América do Norte.