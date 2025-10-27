Lula 8.0, um presente para o Brasil e para a Humanidade

No dia de hoje, 27 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 80 anos de idade, em plena forma física e intelectual. Neste mundo turbulento, em que potências se enfrentam, guerras se intensificam e o discurso do ódio ameaça a convivência civilizada, Lula se afirma como um dos líderes mais maduros, lúcidos e experientes da Humanidade. Sua trajetória é marcada pela coerência, pela superação e pelo compromisso com o povo brasileiro e com os valores universais da justiça, da paz e da dignidade humana.

Ao completar oito décadas de vida, Lula mantém uma visão clara sobre o papel do Brasil como força de equilíbrio e de paz no mundo. Em suas palavras e atitudes, o país volta a ser respeitado como uma nação que busca o diálogo, o multilateralismo e a cooperação — princípios que resgatam a melhor tradição da diplomacia brasileira. Lula entende que o Brasil deve ser um polo de estabilidade num planeta tomado por conflitos e reafirma, em cada viagem e discurso, que a América do Sul precisa ser preservada como uma zona de paz.

Outro traço que consolida sua liderança global é sua capacidade de dialogar com todos os interlocutores, mesmo aqueles com quem o diálogo parecia bloqueado. O recente encontro com o presidente estadunidense Donald Trump é a prova mais recente dessa habilidade. Com serenidade e firmeza, Lula foi capaz de transformar uma relação antes marcada por atritos em uma conversa de alto nível, pautada pela diplomacia e pelo interesse mútuo. Essa é a marca dos grandes líderes: falar com todos, sem abrir mão dos princípios e dos interesses nacionais.

No plano econômico, Lula tem se mostrado incansável na defesa do Brasil e de suas empresas, como demonstrou na recente maratona comercial pela Ásia, com visitas à Indonésia e à Malásia. Em cada encontro, reafirmou o propósito de abrir novos mercados, atrair investimentos e fortalecer a presença do país nas cadeias globais de valor. Sua atuação reafirma o compromisso com o desenvolvimento e a soberania econômica – bases fundamentais de qualquer projeto nacional digno desse nome.

Nada disso, porém, seria possível sem a experiência e a força moral adquiridas ao longo da vida – especialmente durante os 580 dias de prisão política em Curitiba, uma violência hoje internacionalmente reconhecida como uma das maiores injustiças da história recente do Brasil. A serenidade com que enfrentou aquele período e a dignidade com que saiu dele conferem a Lula uma autoridade moral rara entre os líderes mundiais. Poucos homens públicos atravessaram tanto sofrimento com tamanha tranquilidade e se reinventaram com tamanha esperança.

Falo também em primeira pessoa, com o olhar de quem acompanhou cada passo dessa história. Como editor do Brasil 247 e da TV 247, guardo orgulho imenso de ter vivido de perto essa trajetória – da perseguição midiática e judicial à libertação, da volta triunfal ao poder à maturidade do terceiro mandato, e à preparação para um quarto, que desde já conta com o nosso apoio.

Guardo com carinho as cartas escritas à mão por Lula durante os dias de prisão, quando a TV 247 era um de seus principais canais de informação. Na prisão, ele recebia das mãos de Marco Aurélio Ribeiro, hoje seu chefe de gabinete, pen drives com programas e entrevistas semanais, incluindo as análises de conjuntura de Celso Amorim e Aloizio Mercadante, que eram entregues a ele na cela, como uma ponte entre o cárcere e o Brasil real – aquele que nunca desistiu de lutar pela democracia.

Hoje, aos 80 anos, Lula segue inspirando não apenas o Brasil, mas o mundo. É um líder que abre mercados e gera empregos, que combate as injustiças locais e internacionais, que fala de paz num tempo de guerra, que acredita no diálogo num tempo de ódio, e que governa com esperança num tempo de desesperança.

Vida longa ao presidente Lula!