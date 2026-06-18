Lula e Jacques Wagner, uma amizade sob pressão

A 9ª fase da Operação Compliance Zero não afeta apenas a situação política do senador Jacques Wagner; ela também coloca em xeque sua histórica relação com o presidente Lula. Amigos de longa data, Jacques deve explicações, tanto ao Presidente, quanto à sociedade. Caso não apresente uma justificativa convincente neste momento, o senador deveria considerar um afastamento temporário da liderança do governo no Senado, até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Uma das principais virtudes atribuídas aos governos do presidente Lula e do PT tem sido a autonomia concedida à Polícia Federal para investigar casos de corrupção e desvios de recursos públicos. Sem essa postura republicana, operações complexas como a Compliance Zero dificilmente avançariam com a tamanha liberdade, especialmente diante de inevitáveis pressões de diferentes setores políticos. O próprio presidente tem reiterado à exaustão que em seu governo não há espaço para blindagem de quem quer que tenha cometido irregularidades, doa a quem doer.

E aqui trago um evento recente, memorável: em 26 de fevereiro deste ano, o ministro André Mendonça autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva no âmbito das investigações da CPMI do INSS. Na ocasião, o presidente Lula foi taxativo ao alertar o filho de que, se houvesse qualquer envolvimento nas fraudes investigadas, ele deveria responder legalmente por seus atos. Posteriormente, a análise das movimentações bancárias afastou as suspeitas e reforçou a inocência de Fábio Luís.

Tudo indica que um diálogo de teor semelhante tenha ocorrido entre o Presidente e seu amigo, Jacques Wagner. Circulavam nos bastidores, já há algum tempo, rumores de que o senador baiano poderia ter alguma ligação com o esquema envolvendo o caso Master. É evidente que Lula conversou e cobrou explicações de Jacques Wagner sobre o assunto. O senador, ao que se sabe, teria assegurado categoricamente ao presidente que não havia qualquer participação direta sua nas fraudes financeiras sob a mira da Polícia Federal.

No entanto, as informações reunidas nas investigações da PF desenham um quadro delicado. Relatórios apontam que Wagner teria sido beneficiado por Augusto Ferreira Lima, gestor ligado ao Banco Master, com vantagens que incluem ingressos para shows em Los Angeles, uso de aeronaves privadas e a aquisição, por meio de terceiros, de um apartamento avaliado em R$ 3,5 milhões. A contrapartida, segundo a Polícia Federal, teria sido o apoio político do senador a pautas de interesse de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, como a emenda apresentada por Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Se tais suspeitas se confirmarem, o problema poderá transcender à esfera estritamente jurídica de Jacques Wagner, provocando um abalo político profundo em uma das relações mais antigas e relevantes do núcleo político do presidente Lula. Trata-se de uma amizade e de uma parceria política das mais longevas, construída ao longo de décadas, agora submetida ao seu teste de confiança mais severo.

Essa relação já vinha sendo tensionada em episódios recentes, como na disputa em torno da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Wagner foi alvo de críticas por suposta falta de empenho na articulação política em favor do nome indicado. Messias acabou enfrentando forte resistência de Davi Alcolumbre e do Centrão no Senado Federal. Embora Wagner tenha negado qualquer atuação velada contra a indicação, o episódio alimentou desconfianças no ambiente político sobre suas reais interlocuções, inclusive com figuras que orbitam o caso Master.

O cenário atual contrasta com a lógica de administrações passadas. No governo FHC, a prioridade máxima costumava ser conter os sobressaltos e as “marolinhas” políticas provocadas por CPIs. Já sob Jair Bolsonaro, a estratégia frequentemente consistia em sufocar o alcance das investigações da Polícia Federal, especialmente quando estas tangenciavam seu núcleo familiar — como no caso das "rachadinhas" envolvendo Flávio Bolsonaro. Para proteger o filho, o ex-presidente não hesitou em substituir o então ministro da Justiça, Sergio Moro.

Lula, ao contrário, busca sustentar a independência institucional dos órgãos de controle e da Polícia Federal, ainda que isso gere desgaste interno e exponha aliados de primeira hora. Contudo, essa postura só se sustenta plenamente se for aplicada de forma intransigente e sem exceções. É exatamente por isso que o desfecho do caso Jaques Wagner se transformou no teste definitivo de coerência política para o governo e na prova de fogo para uma amizade histórica que, hoje, balança sob forte pressão.