Jaques Wagner é alvo da PF na 9ª fase da Operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), no âmbito do Caso Master, investigação que apura suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master e cumpre mandados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, segundo o jornal O Estado de São Paulo.

A apuração envolve os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação de Wagner no esquema investigado. O senador ainda não se manifestou publicamente sobre a operação.

Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. As diligências ocorrem em endereços relacionados aos investigados nos três estados.

Entre os alvos da operação estão empresas e residências de Augusto Lima, na Bahia. Ele é apontado como ex-sócio de Daniel Vorcaro.

Além das buscas, a decisão judicial determinou medidas cautelares contra investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.

A Operação Compliance Zero avança sobre suspeitas relacionadas ao Banco Master e busca reunir elementos sobre a atuação dos investigados no caso. As medidas foram autorizadas no âmbito da investigação que tramita sob supervisão do STF.