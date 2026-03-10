Lula é o verdadeiro alvo

O escândalo é master-bolsonarista, mas a mídia, a oposição e os tentáculos de Daniel Vorcaro no Congresso, na PF e no Judiciário desviam o foco para Lula, o verdadeiro alvo a ser atingido e destruído.

O esquema mafioso de Daniel Vorcaro se sedimentou e se expandiu de modo exponencial com Bolsonaro, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto.

Esse tipo de máfia financeira é um produto genuinamente bolsonarista; é resultado do afrouxamento das regras do sistema financeiro na gestão Guedes-Campos Neto, que abriu espaço para máfias, esquemas fraudulentos e o crime organizado no mercado financeiro.

Em fevereiro de 2019, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro do BC negou a transferência do controle do Banco Máxima para Daniel Vorcaro depois de dois anos de análises técnicas e exigências não atendidas, inclusive de natureza criminal.

Entretanto, depois de Roberto Campos Neto assumir a presidência do BC por designação de Bolsonaro, Vorcaro conseguiu reverter a negativa anterior, mesmo sem resolver as pendências levantadas por técnicos do BC durante dois anos. Em outubro de 2019, em menos de seis meses de análise do processo, a gestão de Campos Neto reverteu a negativa anterior e autorizou a transferência do Máxima para Vorcaro.

Em julho de 2021, com autorização do BC, o Banco Máxima foi rebatizado como Banco Master, para se reposicionar no mercado “como um banco múltiplo e digital, focado em crédito consignado e estruturado”.

O Banco Central não poderia ter autorizado a operação por inúmeros motivos, um dos quais a existência de mandado de prisão, de abril de 2020, contra Daniel Vorcaro por fraudes e desvios em institutos de previdência de municípios investigados na Operação Fundo Fake, da PF.

Conforme a jornalista Mariana Barbosa/UOL, Vorcaro “ficou foragido, entrou com habeas corpus – até que, em 2021, uma decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, impediu que ele fosse denunciado criminalmente”.

Mariana entende que “a prisão de Daniel Vorcaro nesta quarta-feira [4/3] chega com pelo menos seis anos de atraso. Se a Operação Fundo Fake tivesse ido às últimas consequências, não teria havido Banco Master” e o desfalque que pode alcançar mais de R$ 100 bilhões.

Na eleição de 2022, Vorcaro apostou suas fichas na reeleição de Bolsonaro. Contribuiu com milhões para as campanhas dele, de Tarcísio e de candidatos da direita e extrema-direita ao Congresso. O cunhado Fabiano Zettel e o deputado Nikolas Ferreira, da igreja Lagoinha, usaram avião de Vorcaro para agendas de campanha sem prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Com a derrota de Bolsonaro e o fim da rede de proteção e blindagem institucional propiciada a ele por Guedes e Campos Neto, Vorcaro precisou ampliar a “sociabilidade política”, até então restrita ao bolsonarismo.

A partir de 2023, portanto, ele começou a expandir seus tentáculos, nos moldes de Jeffrey Epstein, para além do espectro da direita e da ultradireita, como estratégia de ampliação da rede de influência na mídia, no Congresso, no Executivo, no Judiciário e no mundo jurídico.

Em paralelo, Vorcaro continuou contando com a ajuda providencial de prefeitos e governadores bolsonaristas e lavajatistas do PP, PL, MDB, União Brasil, Republicanos etc., que causaram rombos de bilhões de reais nos fundos de aposentadorias e pensões de servidores públicos para comprar títulos podres do Master. O caso de Ibaneis Rocha/MDB com o BRB é o mais notório.

Apesar dessa realidade, que vincula o mafioso ao coração do bolsonarismo, a mídia abriu uma guerra narrativa para arrastar Lula e o governo para o centro do escândalo.

A Globo, por exemplo, entrou em modo Deltan com um powerpoint infame que coloca Lula encabeçando o organograma de “Acessos e Conexões de Daniel Vorcaro”.

Estão tentando alvejar Lula com as falsificações sobre seu filho Fábio Luís e também nos ataques ao STF. Apostam em debilitar a já frágil governabilidade institucional e democrática do país e, assim, abrir caminho para um projeto de poder extremista, fundamentalista e autoritário.

Lula é o fator vital com o qual as forças democráticas e civilizadas do país ainda podem contar para deter o avanço do fascismo e da barbárie no país, por isso ele é o alvo central a ser destruído.

A ingenuidade diante desses sinais e sintomas típicos da cultura lavajatista poderá ser fatal. A história está se repetindo mais uma vez como farsa e tragédia neste escândalo que envolve centralmente políticos, governantes, rentistas, empresários e outros mafiosos vinculados ao bolsonarismo, mas cujo alvo da mídia, da PF e de certos juízes é, outra vez, Lula!