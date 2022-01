Lula Fenômeno atrai quase todas as forças políticas do país

Apoie o 247

Por Mauro Lopes

Corintiano fanático, Lula adora parábolas futebolísticas para falar da vida e da política. Hoje é minha vez: ele é cada vez mais o Lula Fenômeno. Tomo emprestado o nome que consagrou Ronaldo Luís Nazário de Lima. Com seus dribles, sua inteligência, seus arranques decisivos rumo ao gol, tornou-se Ronaldo Fenômeno.

É mesmo um fenômeno o que Lula está operando na política brasileira. Quase todas as forças políticas do país querem estar com o ex-presidente em sua arrancada rumo ao gol - o Planalto.

O que temos assistido é impressionante. Lula atraiu Alckmin, que será seu vice, e está entusiasmado com isso. Está trazendo para si o PSB, o PC do B, o PV. Agora, é a vez de Kassab entrar na roda de conversas de Lula, ainda mais que as pesquisas indicam que o possível candidato do PSD, Rodrigo Pacheco, não sai da marca de 0-1% nas pesquisas.Neste domingo (30), de forma pública e entusiasmada, Boulos proclamou , na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC: “É Lula presidente em 2022!”. Setores do Centrão começam aderir a Lula, como reconhece o próprio Ciro Nogueira , que apoiou os governos do PT anos atrás.

Lula Fenômeno realiza a proeza de, em sua arrancada rumo ao gol-Planalto, arrastar atrás de si quase todo o país.

Tentam impedir o gol a extrema direita (Bolsonaro e Moro), o time adversário E mais segmentos a essa altura irrisórios da direita tradicional (Doria e Tebet), que jogam na segunda divisão. E Ciro, aquele que perdeu o rumo e parece condenado a terminar a carreira no banco de reservas.

