"É Lula presidente em 2022", diz Boulos em posse da nova diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Boulos manifesta apoio a Lula em meio a críticas do PSOL à possível união com Alckmin. Em SP, o partido mantém sua candidatura apesar da liderança de Haddad

247 - Liderança do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos declarou mais uma vez seu apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto.

Em vídeo enviado à cerimônia de posse da nova diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Boulos diz: "é Lula presidente em 2022".

O apoio - reiterado - de Boulos a Lula vem na esteira de críticas de psolistas à iminente união do ex-presidente com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), cotado para ser vice da chapa do petista.

Pará além do cenário nacional, há também a perspectiva estadual. Boulos mantém sua pré-candidatura ao governo paulista mesmo diante da liderança do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) nas pesquisas. Lula já manifestou mais de uma vez seu desejo de ver Haddad no comando de São Paulo.

O PSOL parece já ter definido seu apoio a Lula, independentemente da contrapartida do ex-presidente e do PT em SP.

