Lula sai da Casa Branca com tarifa na mesa e julho no relógio

O presidente Lula (PT) deixou a Casa Branca nesta quinta-feira (7) depois de cerca de três horas de reunião com Donald Trump, sem anúncio público de acordo, mas com a tarifa comercial no centro da mesa e novas conversas técnicas prometidas entre Brasil e Estados Unidos.

A cena importa menos pelo aperto de mãos e mais pelo que ficou pendurado. Trump afirmou, em publicação nas redes sociais, que discutiu “comércio” e, especificamente, “tarifas”. Também disse que representantes dos dois países voltarão a se reunir para tratar de pontos considerados centrais. Em diplomacia comercial, isso significa que a disputa saiu da foto oficial e entrou na planilha.

A Agência Brasil registrou o saldo principal do encontro: reunião longa, pauta econômica explícita e ausência de anúncio imediato. O Planalto buscava reduzir a pressão sobre exportadores brasileiros antes do prazo de julho, quando parte do relógio tarifário norte-americano chega a uma etapa sensível para empresas que vendem ao mercado dos EUA.

O problema não é abstrato. Tarifa pesa sobre cadeia produtiva, contrato de exportação, margem da indústria, emprego e preço final. Quando Washington encarece a entrada de produtos estrangeiros, a conta se espalha. Às vezes aparece no fechamento de uma usina, às vezes na perda de mercado para concorrentes, às vezes no bolso do consumidor americano.

No caso brasileiro, aço e alumínio seguem entre os setores mais expostos ao humor protecionista da Casa Branca. A política de Trump para metais foi endurecida sob o argumento de segurança nacional e defesa da produção americana. Para o Brasil, grande fornecedor de insumos industriais, o discurso patriótico de Washington vira custo direto nas exportações.

A reunião desta quinta-feira, portanto, não resolveu o litígio. Abriu uma etapa de negociação. É diferente. Um acordo anunciado de saída permitiria ao governo Lula vender uma vitória imediata. A transferência do tema para representantes técnicos dá tempo aos dois lados, mas também prolonga a incerteza para quem precisa fechar preço, embarque e contrato.

Trump saiu falando em encontro “muito produtivo” e chamou Lula de presidente “dinâmico”. O elogio ajuda a baixar a temperatura política, mas não derruba tarifa. A indústria brasileira não vive de adjetivo presidencial. Vive de previsibilidade, acesso a mercado e regra clara na alfândega.

Para Lula, o desafio é não transformar a cordialidade em rendição. O Brasil tem interesse em manter canal aberto com os EUA, mas não pode tratar tarifa como favor concedido por Washington. A relação comercial entre os dois países envolve energia, máquinas, alimentos, tecnologia, metais e investimentos. Não é briga de palanque. É disputa de interesse nacional.

O governo brasileiro também tenta evitar que a pauta comercial seja sequestrada pela guerra ideológica. Trump já usou tarifa como instrumento político em outras frentes e gosta de negociar sob pressão. Lula, por sua vez, precisa mostrar ao empresariado que o diálogo com a Casa Branca produz resultado concreto, não apenas manchete diplomática.

O prazo de julho virou o novo marcador. Se as conversas técnicas avançarem, o governo poderá apresentar redução de dano aos exportadores. Se empacarem, a reunião de três horas será lembrada como mais uma rodada de sorriso caro, sem efeito prático na vida real da indústria brasileira.

Há ainda o efeito interno. Setores exportadores pressionam por previsibilidade, enquanto trabalhadores sentem primeiro quando uma venda externa deixa de acontecer. Tarifa não é uma palavra distante de gabinete. Ela atravessa porto, fábrica, sindicato, supermercado e arrecadação.

O saldo político da visita é ambíguo. Lula conseguiu colocar o tema diretamente diante de Trump e saiu com promessa de novas reuniões. Mas saiu também sem acordo público, sem calendário detalhado divulgado e sem garantia conhecida de alívio tarifário. Para um governo que já havia criado expectativa sobre contenção de danos antes de julho, o relógio continua correndo.

A fotografia da Casa Branca serviu para reabrir a conversa. O teste real começa agora, longe das câmeras, nos termos técnicos que dirão se o Brasil arrancou algum espaço de negociação ou se apenas ganhou prazo para ouvir, de novo, a conta apresentada pelos Estados Unidos.