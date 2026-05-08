Alexandre Silveira celebra encontro histórico em Washington e destaca oportunidades bilionárias para o setor mineral brasileiro

247 – O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira (7) que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, marcou um momento histórico para o Brasil e abriu novas perspectivas para investimentos no setor mineral e energético brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, Silveira destacou que o governo brasileiro apresentou ao mundo uma posição de soberania nacional associada ao enorme potencial econômico dos minerais críticos e estratégicos existentes no país.

"Vivemos um encontro histórico em Washington. Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil mostrou ao mundo sua soberania e o enorme potencial dos nossos minerais críticos e estratégicos", escreveu o ministro.

A manifestação ocorre após a reunião bilateral entre Lula e Trump na Casa Branca, em que o presidente brasileiro defendeu a ampliação de investimentos produtivos no Brasil, mas deixou claro que o país não aceitará repetir o modelo histórico de simples exportador de matérias-primas sem agregação de valor industrial.

Minerais críticos ganham centralidade geopolítica

O tema dos minerais críticos e das chamadas terras raras tornou-se um dos pontos centrais da agenda econômica e geopolítica mundial. Esses recursos são fundamentais para setores estratégicos como defesa, semicondutores, baterias elétricas, inteligência artificial, datacenters, veículos elétricos e transição energética.

O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais desses minerais, incluindo nióbio, lítio, grafita, cobre, níquel e terras raras, o que amplia o interesse internacional no país em meio à disputa global por cadeias produtivas estratégicas.

Na entrevista concedida em Washington, Lula afirmou que o Brasil está aberto a parcerias internacionais, mas que pretende preservar sua soberania econômica e industrial.

"Nós não queremos ser meros exportadores dessas coisas", declarou o presidente.

Segundo Lula, o país pretende avançar na industrialização interna e na transformação mineral antes da exportação.

"Com as terras raras, a gente vai mudar de comportamento", afirmou.

Segurança jurídica e novos investimentos

Na publicação, Alexandre Silveira ressaltou que Lula transmitiu aos investidores internacionais uma mensagem de estabilidade institucional, segurança jurídica e planejamento estratégico.

"O presidente deixou claro que o país está preparado para receber investimentos com segurança jurídica, responsabilidade e visão de futuro", afirmou o ministro.

Silveira destacou ainda que a estratégia do governo federal busca fortalecer a indústria nacional, ampliar a geração de empregos e transformar os recursos minerais em desenvolvimento econômico para o país.

"Fortalecendo nossa indústria, gerando empregos, renda e desenvolvimento para o povo brasileiro", escreveu.

Nos bastidores do governo, a avaliação é de que o encontro em Washington reforçou a imagem do Brasil como parceiro confiável para investimentos de longo prazo, especialmente em energia limpa, infraestrutura tecnológica e mineração estratégica.

Brasil quer liderar transição energética global

O governo Lula vem defendendo que o Brasil pode ocupar posição central na nova economia verde mundial. Além da abundância de minerais críticos, o país possui vantagens competitivas em energias renováveis, biocombustíveis e produção de energia limpa.

Durante a coletiva em Washington, Lula afirmou que o Brasil está realizando um dos maiores movimentos globais de transição energética.

"Nós temos interesse, muito interesse, que os Estados Unidos voltem a investir no Brasil", declarou.

Ao comentar a instalação de datacenters no território brasileiro, o presidente também sinalizou que o governo pretende exigir contrapartidas energéticas dos investidores estrangeiros.

"Alguém quer fazer data center no Brasil, tem que produzir sua própria energia", afirmou.

A fala foi interpretada como um recado de que o Brasil pretende utilizar seus recursos naturais e energéticos de maneira estratégica, preservando sua soberania digital e econômica.

Otimismo no setor de minas e energia

Alexandre Silveira afirmou que o governo saiu da reunião extremamente otimista com as possibilidades de cooperação econômica entre Brasil e Estados Unidos.

"Saímos extremamente otimistas com as oportunidades que essa relação pode trazer para o Brasil, especialmente no setor de minas e energia", declarou.

A expectativa do governo é que o novo cenário internacional fortaleça o papel do Brasil nas cadeias globais de produção industrial avançada, especialmente em áreas ligadas à tecnologia, energia limpa e minerais estratégicos.

A avaliação dentro do Palácio do Planalto é de que Lula conseguiu transformar a visita a Washington em uma demonstração de autonomia diplomática, capacidade de negociação e fortalecimento da posição brasileira no cenário internacional.