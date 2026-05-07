Líder do PT destaca agenda soberana de Lula em reunião com Trump e aponta contraste com a família Bolsonaro

247 - Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, afirmou nesta quinta-feira (7) que Lula “representou o Brasil com altivez, firmeza e serenidade próprias de um estadista, levando à mesa uma agenda de interesse nacional na defesa da soberania, proteção da democracia, revogação de sanções e cooperação internacional contra o crime organizado”.

A manifestação da bancada petista buscou enquadrar a reunião entre Lula e Donald Trump, em Washington, como um episódio de defesa dos interesses nacionais. O texto ressalta que o presidente atuou para proteger o país em uma agenda marcada por pressões externas, disputas sobre sanções e temas estratégicos ligados à economia e à segurança.

A nota do PT também destaca a pauta dos minerais críticos e das terras raras, tema que ganhou peso na relação entre Brasil e Estados Unidos. A bancada avalia que o país precisa transformar suas riquezas estratégicas em desenvolvimento industrial, tecnologia e empregos.

De acordo com o documento, “outro ponto central foi a defesa dos minerais críticos e das terras raras. O Brasil possui riquezas estratégicas que precisam gerar agregação de valor, industrialização, tecnologia, empregos e soberania”. O texto ainda faz uma crítica direta ao senador Flávio Bolsonaro e contrapõe sua posição à postura atribuída a Lula na reunião em Washington.

Família Bolsonaro

O texto também comparação o governo Lula com a gestão de Jair Bolsonaro (PL) após o pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dar sinais de que, se for eleito, pretende facilitar a entrada de investimento dos EUA no Brasil. Políticos do campo progressista brasileiro denunciam que a proposta do parlamentar da extrema direita viola a soberania nacional.

“A reunião deixou clara a diferença entre dois projetos de Brasil. Enquanto a família Bolsonaro atua no exterior para estimular sanções contra o Brasil, constranger instituições nacionais e pressionar julgamentos do Poder Judiciário, Lula trabalha para impedir prejuízos ao país, defender empresas, cidadãos brasileiros e garantir respeito às instituições públicas e privadas do Brasil. Democracia também significa proteger o funcionamento regular do Estado brasileiro contra chantagens externas e tentativas de interferência indevida”, diz o texto.

“Ao contrário de Flávio Bolsonaro, que já declarou disposição de entregar esses ativos a interesses estrangeiros, Lula afirmou que as riquezas do país devem servir ao povo brasileiro e ao desenvolvimento nacional”, diz o texto, acrescentando que o governo vê cooperação internacional contra o crime organizado como uma das prioridades do encontro. O partido citou facções, milícias, lavagem de dinheiro, contrabando e estruturas financeiras ilegais como alvos de uma política de segurança com inteligência e articulação externa.

“A cooperação contra crime organizado também foi tratada como prioridade. O Brasil precisa enfrentar facções, milícias, lavagem de dinheiro, contrabando e estruturas financeiras ilegais, atingindo especialmente o andar de cima do crime organizado. Segurança pública exige inteligência, integração internacional e combate ao dinheiro que sustenta essas redes.”

Na avaliação da bancada, Lula buscou recolocar o Brasil em posição ativa no cenário internacional, com foco em soberania, democracia e desenvolvimento econômico. A nota apresenta a reunião com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, como parte de uma estratégia de diálogo com outros países sem renunciar à defesa dos interesses brasileiros.

“Por fim, a Bancada do PT reafirma seu apoio à posição de liderança do presidente Lula. O Brasil voltou a dialogar com o mundo de cabeça erguida, defendendo democracia, soberania, riquezas nacionais, desenvolvimento industrial e combate ao crime organizado”.