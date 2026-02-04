Mantendo aquecido um quinto da humanidade

O inverno tem um jeito de reduzir os sistemas ao essencial. Canos congelam. Linhas de energia se rompem. Aquecedores viram o eletrodoméstico mais importante da casa. Quando comecei a pesquisar este episódio do podcast, eu voltava sempre a uma pergunta simples, que parece cada vez mais global: o que, de fato, mantém as pessoas aquecidas quando o tempo fica brutal — e o que falha quando isso não acontece?

Neste inverno, essa pergunta tem sido impossível de ignorar. Por todo o Hemisfério Norte, ondas de frio varreram Rússia, Europa, Japão, Estados Unidos — e a China. Mas a escala do desafio na China é diferente. Manter as luzes acesas e as casas aquecidas aqui não significa proteger uma cidade ou uma região. Significa fazer isso para quase um quinto da humanidade, em climas que vão de invernos árticos abaixo de zero a calor tropical.

Só isso já torna a história energética do inverno na China digna de atenção. Mas, à medida que eu me aprofundava na pesquisa para o podcast, percebi outra coisa: o aquecimento de inverno é uma das janelas mais claras para entender como funciona o sistema energético de um país, quais são suas prioridades de governança e como os contratos sociais realmente operam.

Aquecendo um quinto da humanidade

A China opera o maior sistema de aquecimento distrital do planeta. Nas cidades do norte, o aquecimento de inverno é uma operação coordenada. Milhares de quilômetros de tubulações transportam calor de usinas elétricas para casas, escritórios, escolas e hospitais. A área aquecida se aproxima de nove bilhões de metros quadrados, algo equivalente a cerca de um quarto de toda a área construída dos Estados Unidos.

Um engenheiro com quem conversei descreveu as cidades do norte como funcionando como “uma máquina gigante e precisa”. O calor residual da geração de energia é capturado e redistribuído em grande escala. Essa abordagem de “grande sistema” tem vantagens reais: eficiência por unidade de energia, estabilidade operacional e a capacidade de responder de forma centralizada quando a demanda dispara.

Mas esse sistema não existe em todos os lugares. A famosa divisão norte–sul da China ainda define como as pessoas se mantêm aquecidas.

Uma linha de política pública que ainda molda a vida cotidiana

Nos anos 1950, formuladores de políticas traçaram uma linha ao longo das montanhas Qinling e do rio Huaihe. Ao norte dela, onde as temperaturas médias de inverno permanecem abaixo de 5°C por longos períodos, o aquecimento centralizado passou a ser considerado um serviço público. Ao sul, não.

Essa decisão ainda ecoa hoje. Nas cidades do norte, o calor chega por radiadores em um calendário sazonal fixo — embora esse calendário esteja se tornando mais flexível conforme os padrões climáticos mudam. No sul, a maioria das famílias depende de ar-condicionado, aquecedores elétricos ou outras soluções individuais. Os invernos são mais amenos ali, mas períodos frios e úmidos ainda podem ser duros dentro de casa.

Isso não é apenas uma questão de conforto. É uma questão de dependência de trajetória da infraestrutura. Uma vez que sistemas são construídos — ou deixam de ser construídos — eles moldam custos, expectativas e vulnerabilidades por décadas.

Por que o frio extremo não vira automaticamente um desastre

Uma coisa que me chamou atenção ao pesquisar este episódio é como o aquecimento é enquadrado politicamente na China. O aquecimento residencial é tratado como uma “linha de base de subsistência”. Durante ondas de frio extremo, empresas de energia são obrigadas a priorizar as famílias em relação aos usuários industriais. Mesmo quando os preços globais do gás natural disparam, os preços do aquecimento residencial são mantidos estáveis.

Depois, há o papel silencioso dos próprios edifícios. As cidades do norte seguem padrões rigorosos de isolamento térmico — paredes externas espessas, janelas duplas ou triplas. Não é algo chamativo, mas importa. Mesmo que o aquecimento seja interrompido, as temperaturas internas normalmente caem apenas alguns graus ao longo de 24 horas. Esse “amortecedor” compra tempo.

Tudo isso ajuda a explicar por que, mesmo durante a demanda recorde de eletricidade no inverno no início deste ano, a China evitou o tipo de crise humanitária em cascata que vimos em outros lugares.

Quando o frio se torna mortal: um contraste com os Estados Unidos

O contraste ficou evidente em janeiro de 2026, durante a tempestade de inverno Fern nos Estados Unidos. À medida que as temperaturas despencaram, pelo menos 100 pessoas perderam a vida. Milhões ficaram sem energia. Em algumas regiões, o perigo não era apenas o frio — era o que veio depois.

Usinas saíram do ar quando equipamentos a gás congelaram. No Sul, o gelo se acumulou em árvores e linhas de energia que não foram projetadas para suportar esse peso, derrubando a eletricidade de comunidades inteiras. Casas construídas para invernos amenos perderam calor rapidamente. Pessoas recorreram a geradores e a aquecimentos improvisados, o que levou a casos de intoxicação por monóxido de carbono. Dispositivos médicos falharam quando a energia foi cortada.

O que me impressionou não foi que os EUA carecessem de tecnologia ou riqueza. Foi a forma como infraestrutura envelhecida, responsabilidades fragmentadas e sinais de mercado se combinaram sob estresse. Grande parte da rede elétrica tem décadas. Os padrões de preparação para o inverno variam por região. Aquecimento e eletricidade são precificados e administrados primeiro como mercadorias, e só depois como ferramentas de segurança pública.

Cientistas do clima alertam que esse tipo de evento está se tornando o “novo normal”. Um planeta em aquecimento ainda pode produzir tempestades de inverno mais disruptivas, dando às comunidades menos tempo para se adaptar.

Descarbonizar o calor sem congelar as pessoas

É claro que escala traz emissões. O aquecimento consome quantidades enormes de energia. O que me surpreendeu durante a pesquisa é quantos experimentos já estão em andamento para torná-lo mais limpo.

Calor residual industrial — energia que antes desaparecia no ar — agora está sendo capturado para aquecer casas. O aquecimento geotérmico está se expandindo rapidamente, de projetos-modelo como Xiong’an a sistemas em nível de condado que exploram água subterrânea a 60 graus. Na província de Hebei, palha de colheitas é queimada em usinas de biomassa de alta eficiência, substituindo carvão e reduzindo emissões de forma dramática. Na cidade de Qingdao, águas residuais tratadas alimentam bombas de calor que aquecem bairros sem combustão. Até a energia nuclear está entrando discretamente na matriz de aquecimento em lugares como o condado de Haiyan, onde os moradores falam menos sobre reatores e mais sobre finalmente conseguir tirar o casaco dentro de casa.

Não existe uma solução única. O que está emergindo, em vez disso, é uma abordagem de portfólio, moldada por recursos locais.

Mais eletricidade, mas uma história diferente

Este inverno também coincidiu com um marco: o consumo anual de eletricidade da China ultrapassou 10 trilhões de quilowatt-hora pela primeira vez. Na superfície, isso soa alarmante. Mas o contexto importa.

Grande parte do crescimento está vindo de setores mais limpos e de maior valor agregado — veículos elétricos, data centers, manufatura avançada — e da eletrificação da vida cotidiana. A cada três unidades de eletricidade usadas na China, aproximadamente uma unidade já inclui energia verde. A demanda está crescendo, mas a intensidade de carbono está caindo.

Um contraste de vulnerabilidade: a tempestade de inverno Fern

A estabilidade desse sistema contrasta de forma dura e trágica com os “efeitos em cascata” vistos nos Estados Unidos durante a tempestade de inverno Fern, em janeiro de 2026. Enquanto a China opera sua rede como infraestrutura de segurança, a crise nos EUA expôs a fragilidade de tratar o aquecimento como mercadoria primeiro e como ferramenta de segurança pública depois.

A tempestade tirou dezenas de vidas quando a envelhecida rede elétrica dos EUA — grande parte com 50 a 75 anos — cedeu sob pressão. No Sul, onde os edifícios não têm os “casacos térmicos” dos climas do norte, o perigo não era apenas o frio, mas a falha sistêmica que se seguiu: equipamentos a gás congelaram, a produção de petróleo bruto caiu cerca de 15%, e milhões ficaram no escuro enquanto o gelo derrubava linhas que não foram projetadas para suportar esse peso. O resultado foi uma crise humanitária de intoxicação por monóxido de carbono e falhas de dispositivos médicos — um lembrete sóbrio de que, diante de um clima volátil, o verdadeiro teste de um sistema energético é se ele se sustenta quando as pessoas mais precisam.

O inverno revela o que os sistemas realmente priorizam

O inverno não se importa com slogans. Ele testa redes elétricas, edifícios, mercados e governos ao mesmo tempo. Preparar este episódio do podcast me obrigou a olhar além de metas energéticas abstratas e focar em algo mais tangível: o que acontece às 3 da manhã quando a temperatura despenca e as pessoas só precisam se manter aquecidas.

A abordagem da China não é algo que outros países possam simplesmente copiar. Mas há lições que valem ser aproveitadas.

Uma delas é tratar aquecimento e eletricidade como infraestrutura crítica de segurança, e não apenas como serviços. Outra é planejar para cenários de pior caso, e não para médias históricas. E uma terceira é reconhecer que a resiliência muitas vezes vem de investimentos pouco glamourosos: isolamento térmico, capacidade de reserva, regras claras de prioridade quando a oferta fica apertada.

Essas ideias importam muito além da China.

É por isso que destrinchamos tudo isso em profundidade no podcast. Porque, à medida que os invernos se tornam mais voláteis, a questão não é se os sistemas energéticos são limpos ou baratos no papel. É se eles resistem quando as pessoas mais precisam.

Se essa questão sobre inverno, energia e resiliência faz sentido para você, o episódio mais recente do Round Table China analisa mais de perto a história energética da China — e por que ela importa muito além de suas fronteiras.