Memes em letras

Invertida

E o Bananinha Pateta tomou mais uma invertida do doutor laranja. Trump retirou mais de 200 produtos agrícolas do tarifaço que teria sido articulado pelos Bolsonaro’s. Cada vez mais, o Bananinha vira produto de pós-xepa de feira: absolutamente descartado.

Soluços

O pessoal na internet não poupa. Estão tranquilizando o Bolsonaro em relação aos seus problemas de saúde. Andam dizendo que, assim que ele fizer o seu check-in na Papuda, o problema desaparecerá. Num passe de mágica. Seus colegas de hospedagem estariam organizando uma romaria à sua cela para lhe pregar alguns sustos. E, como diz a cultura popular, no caso de soluço, está resolvido.

Poder

E Lula correspondeu à máxima de que poder se exerce. Como eu já havia antecipado em uma coluna em outubro, confirmou a indicação do agradavelmente evangélico Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a saída do ministro Barroso. Tem gente esperneando, claro. Mas é bom lembrar: quem quiser indicar ministro para o STF vai ter que, antes, se eleger presidente da República.

Ação entre amigos

E não é que aquilo que já era evidente acabou escancarado. As operações em que o Banco de Brasília - o BRB - comprou bilhões de reais em carteiras de crédito do Banco Master mostraram-se, de fato, uma grande ação entre amigos políticos e empresários. A instituição financeira do governo do Distrito Federal, comandado por Ibaneis Rocha e Celina Leão, foi tungada – o que significa, que enfiaram a mão no bolso da população do DF. Em Brasília, já dizem que tem senador do Centrão com as barbas de molho.

Fogo na COP

Não estou falando do incêndio no pavilhão da Blue Zone, que a grande imprensa tratou de repercutir para tentar desqualificar a organização do evento. Falo, isso sim, da repercussão negativa das declarações do gélido chanceler alemão, que literalmente cuspiu no prato em que comeu. Já conhecido pelas gafes mundo afora, o alemão levou um corretivo nas redes e nos próprios espaços da COP 30, inclusive de Lula.