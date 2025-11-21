Indicação de Jorge Messias ao STF recebe elogios de ministros e ex-integrantes da Corte

247 - A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) foi amplamente celebrada por ministros da Corte e por integrantes do Judiciário.

As manifestações, reunidas pelo Consultor Jurídico (ConJur), destacam a experiência técnica, a conduta ética e o histórico de diálogo institucional do futuro sabatinado pelo Senado.

Messias, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu elogios públicos de magistrados de diferentes correntes — do decano aos ministros mais recentes, passando por integrantes do Superior Tribunal de Justiça e por nomes históricos do STF. Para muitos deles, o chefe da AGU reúne credenciais profissionais e pessoais para exercer o cargo, cuja nomeação depende da aprovação do Senado Federal.Louvores na Corte: “Uma notável aquisição para o STF”.

O ministro Luiz Fux foi um dos primeiros a se manifestar. Ele afirmou que a chegada de Messias ao tribunal representa um ganho para o Supremo. “O Dr. Messias é um homem de bem e do bem, um excepcional profissional à frente da AGU, mercê de ter demonstrado, no relacionamento pessoal, fraternidade e respeitabilidade nos momentos de eventual dissenso. Uma notável aquisição para o STF. Veio para somar!!”.

O decano Gilmar Mendes também ressaltou o papel institucional exercido por Messias enquanto advogado-geral da União. “À frente da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias demonstrou notável espírito público, pautando-se sempre pelo diálogo institucional com o tribunal e pela firme defesa da democracia brasileira. Desejo-lhe sucesso na sabatina”.

Para o ministro Dias Toffoli, o indicado reúne todos os elementos necessários para a função:

“O ministro Jorge Messias está pronto e preparado para ser um dos 11 ministros do STF. Tem todas as vivências e conhecimentos necessários (...). Uma vez aprovado, será muito bem-vindo ao STF”.A

ndré Mendonça, por sua vez, destacou que Messias preenche os requisitos constitucionais para ocupar a vaga: “Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais (...). Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores”.

Até o ministro aposentado Luís Roberto Barroso, cujo assento Messias deve ocupar, celebrou a escolha: “Jorge Messias é uma ótima pessoa, foi um admirável advogado-geral da União e estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal”.O ministro Cristiano Zanin completou o coro de elogios ao afirmar que Messias tem “trajetória pessoal e profissional irretocável”.Apoio de vozes históricas: equilíbrio e temperança

Entre as manifestações mais longas e detalhadas, destaca-se a do ministro aposentado Celso de Mello, que presidiu o STF entre 1997 e 1999. Para ele, Messias reúne “equilíbrio, temperança, prudência” e sólida formação jurídica, qualificando-o plenamente para o exercício das funções na Suprema Corte. Em manifestação publicada na íntegra, Celso de Mello afirmou que o indicado tem trajetória “marcada pela fidelidade absoluta aos valores que dão substância ao Estado Democrático de Direito” e que sua eventual nomeação reforça a confiança nas instituições.O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, ecoou o elogio ao perfil ético e técnico do chefe da AGU:

“Para ser ministro do STF (...) exige-se padrões éticos impecáveis, sólido conhecimento jurídico, familiaridade com a prática judicial, leveza na convivência e inabalável espírito público. O ministro Jorge Messias passa com louvor em todos esses requisitos”.O procurador-geral da República, Paulo Gonet, definiu Messias como “um homem bom e um jurista respeitado”.Caminho até a aprovação

A indicação será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, posteriormente, pelo plenário da Casa. A sabatina ainda não tem data marcada, mas interlocutores do governo estimam que deva ocorrer nas próximas semanas, após tratativas entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre.Até lá, Messias segue à frente da Advocacia-Geral da União enquanto se prepara para enfrentar uma das etapas mais decisivas de sua carreira pública.