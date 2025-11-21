Indicação de Jorge Messias ao STF abre crise entre Davi Alcolumbre e o governo

247 - A indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) desencadeou uma crise entre o Palácio do Planalto e o Senado.

De acordo com informação da jornalista Daniela Lima, do UOL, a reação de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado foi imediata. Alcolumbre recebeu a notícia sem qualquer comunicação prévia do presidente Lula, o senador avisou aliados de que rompeu com Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, por se sentir preterido no processo de escolha.

Entre aliados de Alcolumbre, há quem defenda acelerar todos os trâmites da indicação de Messias: pautar rapidamente a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e levar o nome ao plenário no mesmo dia, numa manobra destinada a impedir qualquer reorganização do governo. Isso porque, mesmo dentro do PT há consenso de que Messias não conta, hoje, com os 41 votos mínimos para aprovação. Com Alcolumbre declarando oposição aberta, o cenário se torna ainda mais adverso para o Planalto.

Segundo o UOL, no Planalto há a avaliação de que a crise era previsível. “Vamos fazer o quê?”, afirmou um ministro ouvido pela jornlista. “Deixar o Alcolumbre indicar o ministro do Supremo? É crise? Vamos enfrentar”, completou.

Lula formalizou a indicação pouco antes de embarcar para viagem internacional, já ciente da resistência no Congresso. O governo enfrenta dificuldades para formar maioria na Câmara e, agora, vê as relações com o Senado se deteriorarem rapidamente.