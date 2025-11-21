TV 247 logo
      “Se Alcolumbre quer nomear ministro do STF, precisa antes se eleger presidente da República”, diz Gustavo Conde

      Comentarista afirma que decisão de Lula de indicar Jorge Messias ao STF frustrou Alcolumbre e expôs tentativa do senador de tutelar o Executivo

      “Se Alcolumbre quer nomear ministro do STF, precisa antes se eleger presidente da República”, diz Gustavo Conde (Foto: Felipe L. Gonçalves/Brasil247 | Ricardo Stuckert)

      247 – A decisão do presidente Lula de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) desencadeou uma disputa aberta no Senado e expôs a irritação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A análise foi feita durante a Live do Conde, na TV 247, em que o comentarista destacou que o senador tentou impor sua própria preferência — o nome do senador Rodrigo Pacheco — e acabou confrontado pela prerrogativa constitucional do chefe do Executivo.

      Gustavo Conde afirmou que Alcolumbre esperava influenciar diretamente a escolha do novo ministro do Supremo, mas encontrou em Lula uma postura firme e segura. Segundo o analista, o presidente tomou a decisão amparado em critérios técnicos e políticos, sem ceder a pressões internas nem a articulações do grupo do Senado que tenta ampliar seu poder institucional.

      Durante a Live do Conde, ele resumiu o impasse de forma contundente: “Se Alcolumbre quer nomear ministro do STF, precisa antes se eleger presidente da República.” Para Gustavo Conde, a frase expõe a tentativa do senador de extrapolar suas funções e interferir em um ato exclusivo do presidente da República.

      O comentarista lembrou que Lula não comunicou previamente sua decisão a Alcolumbre, o que teria intensificado a frustração do senador. Em reação, o presidente do Senado pautou um projeto com forte impacto fiscal — identificado por parlamentares como uma “pauta-bomba” — interpretado como uma retaliação política às escolhas do Executivo.

      Segundo a análise apresentada na Live do Conde, a irritação de Alcolumbre reflete uma disputa mais ampla entre setores do Congresso que buscam influenciar nomeações estratégicas e um governo que, no terceiro ano de mandato, demonstra menor disposição para ceder a pressões corporativas e chantagens políticas.

      Conde ressaltou ainda que Jorge Messias é um quadro técnico respeitado, de trajetória sólida na Advocacia-Geral da União, e que sua indicação reforça o compromisso do governo com uma composição equilibrada e constitucional no Supremo Tribunal Federal.

      A análise conclui que Lula, ao reafirmar sua autoridade e a independência do Executivo, envia um recado claro ao Senado: a prerrogativa de indicar ministros do STF continuará sendo exercida exclusivamente pelo presidente da República, conforme determina a Constituição.

