Grande acerto de Lula, diz Uallace Moreira sobre Messias

247 – O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, elogiou nesta quinta-feira (20) a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, destacando a relevância do nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso.

A indicação de Messias, que atualmente ocupa o cargo de advogado-geral da União, foi recebida com entusiasmo por integrantes do governo. Entre eles, Moreira avaliou que a escolha fortalece a composição da Corte, especialmente pela experiência acumulada na área e pelo compromisso do indicado com o Estado de Direito.

“É um grande acerto do Presidente Lula”, escreveu Moreira em uma publicação na rede social X. “Jorge Messias tem notório saber na área jurídica, longa experiência na área e profundo compromisso com o Estado de Direito, com a democracia e uma visão estratégica de desenvolvimento econômico”.