Pedro Serrano elogia indicação de Jorge Messias ao STF: "saber jurídico inquestionável"

247 - O jurista Pedro Serrano elogiou nesta quinta-feira (20) a indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), oficializada mais cedo nesta quinta.

Serrano destacou a trajetória de Messias, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional, afirmando que o saber jurídico do indicado ao STF é "inquestionável".

"O ministro Jorge Messias é uma excelente indicação do presidente Lula ao STF. Trata-se de um profissional altamente qualificado. Advogado da União por concurso público, graduado pela Federal de Pernambuco e com doutorado pela UNB, seu saber jurídico é inquestionável", escreveu Serrano na rede X.