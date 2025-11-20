TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Pedro Serrano elogia indicação de Jorge Messias ao STF: "saber jurídico inquestionável"

      Indicação de Messias ao STF foi oficializada mais cedo nesta quinta-feira

      Pedro Serrano (Foto: Divulgação )

      247 - O jurista Pedro Serrano elogiou nesta quinta-feira (20) a indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), oficializada mais cedo nesta quinta.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Serrano destacou a trajetória de Messias, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional, afirmando que o saber jurídico do indicado ao STF é "inquestionável".

      "O ministro Jorge Messias é uma excelente indicação do presidente Lula ao STF. Trata-se de um profissional altamente qualificado. Advogado da União por concurso público, graduado pela Federal de Pernambuco e com doutorado pela UNB, seu saber jurídico é inquestionável", escreveu Serrano na rede X.

      Artigos Relacionados

      Tags