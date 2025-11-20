Alckmin elogia indicação de Messias ao STF: "compromisso com a democracia"

247 - O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, elogiou nesta quinta-feira (20) a indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), formalizada mais cedo nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em postagem nas redes sociais, Alckmin destacou a trajetória de Messias e seu compromisso com a defesa da democracia. Ele também salientou que a formação acadêmica e a experiência pública de Messias o qualificam para o cargo.

"Cumprimento o Dr. Jorge Messias por sua indicação, pelo presidente Lula, ao cargo de ministro do STF. Sua sólida formação, sua ampla experiência na Administração Pública e seu compromisso com a democracia o credenciam para o exercício das elevadas funções que lhe foram atribuídas", escreveu Alckmin.