André Mendonça manifesta apoio a Jorge Messias, indicado ao STF

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou nesta quinta-feira (20) seu apoio à indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, à Corte.

"Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores", escreveu Mendonça na rede X. Messias ainda precisa ter seu nome aprovado pelo Senado para que a indicação seja confirmada.

Na postagem, Mendonça também elogiou Messias como um "nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais". "Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação", complementou.