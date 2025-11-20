TV 247 logo
      Indicado ao STF, Messias promete atuar com "dedicação, integridade e zelo institucional"

      "Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas", escreveu Messias no X

      Jorge Messias (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      247 - O indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez uma promessa pública nesta quinta-feira (20). 

      Atualmente à frente da Advocacia-Geral da União (AGU), Messias ainda precisa ter seu nome aprovado pelo Senado para que a indicação seja confirmada. Ele afirmou que irá atuar como um ministro do STF comprometido com “dedicação, integridade e zelo institucional”.

      "Recebo com honra a indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", escreveu Messias em nota pública. 

