Indicado ao STF, Messias promete atuar com "dedicação, integridade e zelo institucional"

247 - O indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez uma promessa pública nesta quinta-feira (20).

Atualmente à frente da Advocacia-Geral da União (AGU), Messias ainda precisa ter seu nome aprovado pelo Senado para que a indicação seja confirmada. Ele afirmou que irá atuar como um ministro do STF comprometido com “dedicação, integridade e zelo institucional”.

"Recebo com honra a indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", escreveu Messias em nota pública.