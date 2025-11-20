Lula: "Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quinta-feira (20), a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para assumir a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A escolha foi definida durante reunião no Palácio da Alvorada e encerra semanas de expectativas sobre quem ocuparia a cadeira deixada pelo ex-presidente da Corte.

Ao comunicar a indicação, Lula reforçou a confiança no trabalho desenvolvido por Messias e a expectativa de que ele mantenha o perfil constitucionalista no Supremo.

"Assinei hoje mensagem ao Senado Federal indicando o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso", escreveu o presidente.

Em seguida, Lula acrescentou que a escolha se dá pelo alinhamento de princípios e pela dedicação demonstrada pelo indicado ao longo de décadas de serviço público."Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública."

Com a mensagem enviada ao Senado, caberá agora aos senadores sabatinar Messias e decidir pela aprovação ou rejeição do nome indicado. Caso seja aprovado, ele se tornará mais um integrante da Suprema Corte indicado por Lula em seu terceiro mandato.

Messias já era apontado como o favorito desde antes do anúncio da saída de Barroso, em 18 de outubro. Em nota divulgada à imprensa, o governo destacou a trajetória do jurista e seus cargos estratégicos ao longo de diferentes gestões. De acordo com o texto, Messias "foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultor jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central".