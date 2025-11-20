Messias é recebido por Lula no Alvorada e deve ser anunciado como novo ministro do STF ainda hoje

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira (20) para uma reunião com o presidente Lula (PT) antes da viagem oficial à África do Sul. Segundo informações divulgadas pelo UOL, que ouviu interlocutores próximos ao Planalto, Messias deve ter o nome oficialmente anunciado ainda hoje como indicado para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A escolha de Messias já estava encaminhada nos bastidores do governo. O presidente tomou a decisão final nesta semana, após uma série de conversas políticas, e comunicará a nomeação antes do embarque para o exterior.

Nos últimos dias, Lula ainda realizou gestos de cortesia ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que chegou a ser cogitado para a vaga. O chefe do Executivo reforçou ao senador sua preferência por Messias e, ao mesmo tempo, manifestou o desejo de vê-lo disputar o governo de Minas Gerais nas próximas eleições. Apesar da aproximação, Pacheco acabou definitivamente descartado.

A indicação de Jorge Messias consolida a presença de um aliado de confiança do presidente no STF. Atual chefe da Advocacia-Geral da União, ele ganhou projeção no governo Lula pela atuação técnica e pela proximidade política com o Planalto, além de ter desempenhado papel importante em temas constitucionais de interesse do Executivo.

Com o anúncio previsto para as próximas horas, a expectativa é de que o nome de Messias seja encaminhado em breve ao Senado, responsável por sabatinar e aprovar o futuro ministro do Supremo. A confirmação da escolha marca mais uma etapa na recomposição da Corte, que vive um período de mudanças após a saída de Barroso da presidência do tribunal e sua consequente aposentadoria.