“Esplêndida escolha", diz Batochio, sobre Messias

247 – O advogado José Roberto Batochio, um dos maiores advogados do País e ex-presidente nacional da OAB, reagiu com entusiasmo à escolha do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Batochio, a decisão de Lula engrandece tanto o escolhido como a própria suprema corte. “Foi uma esplêndida escolha", disse Batochio. “Messias reúne todas as atribuições para o cargo e foi um brilhante advogado-geral da União".

Ex-parlamentar, ele também afirmou que a escolha do presidente Lula deve ser respeitada pelos senadores. “A escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal é prerrogativa inalienável do presidente da República – e que não pode ser usurpada”, afirmou, no momento em que setores da imprensa estimulam um suposto rompimento entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal, onde se dará a sabatina de Jorge Messias. Saiba mais sobre a indicação:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira (20/11) o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. A oficialização da indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Advogado-geral da União desde 1º de janeiro de 2023, Jorge Messias é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília - UnB (2018) e doutor pela mesma universidade (2023), onde lecionou como professor visitante.

Foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

A partir da indicação, o nome de Jorge Messias deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e por aprovação pelo Plenário da Casa.