Gleisi afirma que Messias irá comprovar no Senado suas qualidades e parabeniza indicado ao STF

247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, elogiou nesta quinta-feira (20) a indicação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Gleisi afirmou que Messias terá a chance de "comprovar sua qualificação" no Senado. Messias ainda precisa ter seu nome aprovado pela Casa Alta do Congresso para que a indicação seja confirmada.

"Saúdo o ministro Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para compor o Supremo Tribunal Federal. No processo de apreciação de seu nome pelo Senado Federal, o ministro Messias terá oportunidade de comprovar sua qualificação para a mais alta Corte do país, demonstrada à frente da AGU e ao longo de sua carreira no campo do Direito e da Administração Pública. Parabéns, que Deus abençoe sua nova missão!", escreveu Gleisi na rede X.