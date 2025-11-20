TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lindbergh diz que indicação de Messias para STF demonstra responsabilidade institucional

      O nome do advogado-geral da União foi escolhido pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta na Corte após a saída do ex-ministro Luís Roberto Barroso

      Lindbergh Farias (Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

      247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (20), a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a saída do ex-ministro Luís Roberto Barroso. A oficialização da indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Em mensagem publicada na plataforma X, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, celebrou o anúncio presidencial e enalteceu o perfil do advogado-geral da União. “Parabéns ao Jorge Messias por ter sido indicado ao Supremo Tribunal Federal e parabéns ao presidente Lula pela escolha, que demonstra responsabilidade institucional, critério técnico e compromisso com a estabilidade democrática”, escreveu o deputado.

      O parlamentar destacou ainda a trajetória pública do indicado. “Messias reúne notório saber jurídico, reputação ilibada e uma trajetória pública marcada pela defesa da Constituição e da democracia, pela seriedade no serviço público e pela capacidade de diálogo em temas complexos e sensíveis da vida nacional”, afirmou Lindbergh.

      O líder petista também comentou a próxima fase do processo, que será conduzida pelo Senado Federal. “Que seja um processo transparente, sereno e à altura da importância do cargo, reforçando a legitimidade de uma das escolhas mais relevantes da República”, declarou.

      Artigos Relacionados

      Tags