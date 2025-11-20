Lindbergh diz que indicação de Messias para STF demonstra responsabilidade institucional

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (20), a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a saída do ex-ministro Luís Roberto Barroso. A oficialização da indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Em mensagem publicada na plataforma X, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, celebrou o anúncio presidencial e enalteceu o perfil do advogado-geral da União. “Parabéns ao Jorge Messias por ter sido indicado ao Supremo Tribunal Federal e parabéns ao presidente Lula pela escolha, que demonstra responsabilidade institucional, critério técnico e compromisso com a estabilidade democrática”, escreveu o deputado.

O parlamentar destacou ainda a trajetória pública do indicado. “Messias reúne notório saber jurídico, reputação ilibada e uma trajetória pública marcada pela defesa da Constituição e da democracia, pela seriedade no serviço público e pela capacidade de diálogo em temas complexos e sensíveis da vida nacional”, afirmou Lindbergh.

O líder petista também comentou a próxima fase do processo, que será conduzida pelo Senado Federal. “Que seja um processo transparente, sereno e à altura da importância do cargo, reforçando a legitimidade de uma das escolhas mais relevantes da República”, declarou.