Messias é elogiado por Barroso após indicação de Lula ao STF

247 – O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF “honrará” a Corte. A declaração foi dada nesta quinta-feira (20).

De acordo com a CNN Brasil, Barroso destacou sua satisfação com o nome escolhido para ocupar a vaga deixada por ele mesmo, cuja aposentadoria foi oficializada em 18 de outubro.

“Jorge Messias é uma ótima pessoa, foi um admirável advogado-geral da União e estou certo de que honrará o Supremo Tribunal Federal. Fico pessoalmente feliz com a escolha do seu nome”, escreveu o ministro aposentado.

Caso seja aprovado pelo Senado, Messias assumirá a cadeira de Barroso, integrará a Primeira Turma e herdará mais de 900 processos pendentes no gabinete.

Favorito desde que Barroso comunicou sua saída, Messias se torna o terceiro nome indicado pelo atual governo à Corte — antes dele, Flávio Dino substituiu Rosa Weber, e Cristiano Zanin assumiu a vaga de Ricardo Lewandowski.

Trajetória jurídica e política de Jorge Messias

Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Messias construiu carreira marcada pela atuação técnica e pela interlocução próxima ao núcleo político do PT. Entre 2011 e 2012, foi consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Em 2015, tornou-se subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Com o retorno de Lula à Presidência, Messias foi chamado para coordenar a equipe jurídica da transição governamental no fim de 2022, ainda como procurador da Fazenda Nacional. No ano seguinte, assumiu a chefia da Advocacia-Geral da União.