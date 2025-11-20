Kakay: “Messias é o nome certo neste momento político e histórico”

247 – O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, um dos maiores criminalistas do País, elogiou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.

Ao 247, Kakay enfatizou que Messias reúne todas as credenciais para assumir o posto. “O Ministro Messias é, sem dúvida, o nome certo para ser ministro do Supremo neste momento político e histórico”, afirmou. Segundo ele, o advogado-geral da União é “brilhante”, tem “carreira e trajetória pública admiráveis” e demonstra “grande amor e lealdade ao país”. O criminalista destaca ainda que Messias “tem estatura para fazer história, tem compromisso com a coisa pública e com as liberdades”.

Kakay também lembrou a atuação exemplar de Messias à frente da Advocacia-Geral da União, cargo que ocupa desde 1º de janeiro de 2023. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB), Messias acumulou funções em diferentes áreas do governo federal, incluindo Casa Civil, Ministério da Saúde, MEC, MCTI, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Banco Central.

Elogios a Rodrigo Pacheco

Kakay também fez questão de elogiar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era um dos candidatos à vaga. Segundo ele, Pacheco “foi um grande advogado criminal” e “tem cultura jurídica e experiência para ocupar e honrar uma cadeira na Corte”, mas hoje Minas Gerais “precisa muito da honradez, do tino político e da mineirice” do senador, que se consolidou como “um grande parlamentar e homem público”.

Ao final da nota, Kakay também destacou a responsabilidade do presidente Lula ao indicar um novo ministro ao Supremo. Para ele, a postura firme do presidente diante de pressões demonstra o papel do chefe de Estado: “A nomeação à Suprema Corte é uma das maiores responsabilidades do Chefe de Estado. Não se submeter a pressões deve ser sempre uma característica marcante do grande estadista”.

Com a indicação formalizada, Jorge Messias será submetido à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, ao voto do Plenário.