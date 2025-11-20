Mendes elogia indicação de Jorge Messias para vaga no Supremo

247 – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou apoio nesta quinta-feira (20) à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta na Corte com a saída de Luís Roberto Barroso.

Em declaração, Mendes destacou o histórico de atuação de Messias e a forma como ele conduziu a Advocacia-Geral da União, ressaltando sua postura de diálogo e compromisso com a democracia.

“Parabenizo o ministro Jorge Messias pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. À frente da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias demonstrou notável espírito público, pautando-se sempre pelo diálogo institucional com o Tribunal e pela firme defesa da democracia brasileira. Desejo-lhe sucesso na sabatina”, afirmou o magistrado.

Favorito desde que Barroso comunicou sua saída, Messias se torna o terceiro nome indicado pelo atual governo à Corte. Antes dele, Flávio Dino substituiu Rosa Weber e Cristiano Zanin assumiu a vaga de Ricardo Lewandowski.