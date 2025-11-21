Lula deve adiar escolha do novo chefe da AGU até após sabatina de Messias no Senado

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve postergar a indicação do novo titular da Advocacia-Geral da União (AGU) até que o Senado conclua a análise do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pela CNN Brasil, que ouviu auxiliares presidenciais envolvidos na articulação.

Segundo assessores do Palácio do Planalto, Lula quer evitar que a Casa Legislativa interprete a movimentação como um gesto de confiança absoluta na aprovação de Messias para a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso. A intenção é não criar a percepção de que o governo já considera o processo resolvido antes mesmo da sabatina e da votação em plenário.

Na quinta-feira (20), o presidente reforçou que ainda avalia as alternativas para o comando da AGU e que busca um nome de confiança, com trânsito consolidado junto ao STF. Movimentos progressistas têm pressionado por uma indicação feminina, após Lula ter escolhido novamente um homem para o Supremo.

Nomes cotados e articulações internas

No governo, três mulheres despontam como opções mais fortes para o cargo: Anelize Almeida, Clarice Calixto e Isadora Cartaxo, todas integrantes da alta cúpula da AGU.

Anelize Almeida , atual procuradora da Fazenda Nacional, é hoje a favorita. Conta com apoio de ministros do STF e é vista como a opção preferida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

, atual procuradora da Fazenda Nacional, é hoje a favorita. Conta com apoio de ministros do STF e é vista como a opção preferida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Isadora Cartaxo , secretária-geral de Contencioso, é responsável por coordenar as ações da AGU no Supremo, o que a coloca em posição estratégica na disputa.

, secretária-geral de Contencioso, é responsável por coordenar as ações da AGU no Supremo, o que a coloca em posição estratégica na disputa. Clarice Calixto, procuradora-Geral da União, tem boa interlocução tanto com o Executivo quanto com o Judiciário, característica valorizada pelo núcleo político do governo.

Lula tem sido aconselhado por aliados a priorizar um perfil feminino como gesto político após a escolha de Messias para o Supremo — uma nomeação que contrariou a expectativa de parte da base por maior diversidade na Corte.

Rito da indicação e a costura com o Senado

A sabatina de Jorge Messias no Senado ainda não tem data definida. O cronograma depende de uma conversa entre Lula e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Davi Alcolumbre (União-AP), prevista para ocorrer na próxima semana.