Michelle Bolsonaro move o tabuleiro: a raposa política fareja a fraqueza de Flávio

Michelle Bolsonaro não está apenas brigando com Flávio Bolsonaro. Esta é a leitura superficial, quase doméstica, de quem ainda insiste em reduzir a crise do bolsonarismo a uma incompatibilidade de gênios entre madrasta e enteado.

O que se vê é outra coisa: Michelle move o tabuleiro.

E move com astúcia.

A ex-primeira-dama percebeu o instante exato em que Flávio Bolsonaro se tornou vulnerável. O senador, ungido por Jair Bolsonaro como herdeiro formal da candidatura presidencial do clã, entrou numa zona de erosão política depois do Caso Master. A revelação de tratativas envolvendo Daniel Vorcaro, Banco Master e financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro não é apenas um incômodo periférico. É um rombo simbólico na candidatura de Flávio.

O problema não é apenas jurídico. É político.

Flávio queria se apresentar como o Bolsonaro viável, institucional, palatável ao mercado, capaz de herdar o pai sem carregar todos os seus escombros. Mas o Caso Master o arrastou para o terreno pantanoso das relações obscuras entre dinheiro, poder, prestígio político e bastidores empresariais. A candidatura que pretendia falar de futuro passou a ter de explicar áudios, mensagens, pedidos de recursos, versões e vínculos com um banqueiro investigado.

Na política, a presa ferida atrai predadores.

Michelle farejou o sangue.

Sua movimentação não tem a ingenuidade de quem apenas se sentiu desrespeitada. Tem a precisão de quem compreende o momento de desestabilizar o favorito, ocupar espaço e se qualificar como alternativa. Michelle não está pedindo licença. Está informando ao PL, ao bolsonarismo e à própria família Bolsonaro que já não aceita o papel de ornamento eleitoral.

A ideia de que Michelle seria uma novata, uma figura apenas emocional, religiosa ou decorativa, é um erro de análise. Antes de Jair Bolsonaro tornar-se presidente, antes mesmo de tornar-se sua mulher, Michelle já circulava nos ambientes da política congressual. Trabalhou na Câmara dos Deputados, conheceu gabinetes, lideranças partidárias, corredores, hierarquias, deferências e humilhações do poder. Sua formação política não nasceu no Alvorada. Nasceu nos bastidores.

Ela sabe como o poder fala.

E sabe, sobretudo, como o poder despreza quem considera inferior.

Por isso, sua reação a Flávio possui densidade simbólica. Quando Michelle diz que foi diminuída, não está apenas relatando uma ofensa pessoal. Está convertendo a ofensa em plataforma. Está dizendo às mulheres conservadoras que conhece o lugar reservado a elas numa política comandada por homens. Está dizendo aos evangélicos que sua presença não é acessório de campanha, mas missão. Está dizendo ao PL que seu capital eleitoral não pode ser administrado como se fosse propriedade privada dos filhos de Jair.

Esse é o ponto decisivo.

O bolsonarismo sempre foi uma máquina de controle familiar. Jair no centro. Os filhos como guardiões do patrimônio político. Flávio, Carlos e Eduardo como operadores de diferentes territórios: o institucional, o digital, o ideológico. A entrada de Michelle nesse núcleo sempre foi tolerada enquanto ela somasse votos, suavizasse a imagem do marido e falasse aos públicos que o bolsonarismo masculino tinha dificuldade de alcançar.

Mas há uma diferença entre somar votos e disputar comando.

Michelle agora cruza essa fronteira.

E é exatamente aí que nasce a resistência.

A família Bolsonaro, por sua cultura política, nunca pareceu confortável com a ideia de terceirizar o controle do capital político que construiu e gerencia. Muito menos para uma mulher. Menos ainda para uma mulher que, embora carregue o sobrenome Bolsonaro, não pertence ao eixo originário dos filhos. Michelle é útil quando agrega. Torna-se perigosa quando reivindica poder próprio.

Há, portanto, um machismo estrutural nessa disputa. Não apenas o machismo genérico da política brasileira, mas o machismo específico de uma família que construiu sua identidade pública sobre virilidade, comando masculino, hierarquia doméstica, obediência e culto ao pai.

Michelle ameaça essa arquitetura.

Ela não ameaça apenas Flávio. Ela ameaça a lógica de sucessão hereditária masculina do bolsonarismo.

Por isso, sua movimentação é tão explosiva.

Ao atacar a candidatura de Flávio no momento em que ele sangra pelo Caso Master, Michelle opera como velha raposa política. Não ataca quando o adversário está forte. Ataca quando ele já perdeu parte da couraça. Não rompe frontalmente com Jair. Não declara guerra ao PL. Não anuncia candidatura. Apenas ocupa o vazio, planta dúvida, reorganiza apoios e faz todos recalcularem o custo de ignorá-la.

É política em estado puro.

Michelle sabe que possui credenciais que Flávio não tem.

Tem entrada entre mulheres conservadoras, especialmente aquelas que aderem ao bolsonarismo menos pela truculência masculina e mais pelo discurso de família, fé, proteção moral e anticomunismo religioso. Tem ascendência sobre setores evangélicos que reconhecem nela uma linguagem familiar, devocional e performaticamente piedosa. Tem uma imagem menos desgastada do que a dos filhos de Jair. E, sobretudo, tem algo que Flávio perdeu parcialmente: capacidade de parecer novidade dentro de um projeto velho.

É exatamente por isso que figuras como Valdemar da Costa Neto observam Michelle com cautela e interesse. Presidente de partido não se move por afetos domésticos. Move-se por cálculo. E o cálculo é simples: se Flávio desidrata, Michelle pode preservar o eleitorado bolsonarista sem carregar, na mesma intensidade, a rejeição acumulada pelo senador.

Tarcísio de Freitas também entra nesse raciocínio.

Para o governador paulista, Michelle pode ser ponte, escudo ou ameaça. Ponte, se ajudar a manter o bolsonarismo engajado numa composição mais ampla da direita. Escudo, se aceitar uma posição de vice ou cabo eleitoral qualificada. Ameaça, se decidir que não precisa de Tarcísio nem de Flávio para disputar a centralidade do campo conservador.

Michelle, portanto, tornou-se um problema para todos. Para Flávio, porque o substitui no imaginário possível. Para os filhos de Jair, porque relativiza o direito hereditário deles sobre o espólio político do pai. Para Valdemar, porque pode ser solução eleitoral, mas também foco de indisciplina interna. Para Tarcísio, porque pode ser aliada indispensável ou concorrente simbólica. Para a esquerda, porque muda o perfil do adversário.

Contra Flávio, a esquerda teria uma linha de ataque mais direta: Caso Master, rachadinhas, herança familiar, radicalismo, relações antigas do bolsonarismo fluminense com personagens investigados por vínculos com milícias, além da dificuldade de vender moderação sem apagar o sobrenome. Flávio é um alvo conhecido, masculino, institucionalizado e carregado de passivos.

Contra Michelle, a disputa seria diferente.

Ela não se apresentaria como técnica, gestora ou parlamentar experiente. Apresentar-se-ia como mulher de fé, mãe, vítima de humilhação masculina, liderança conservadora e guardiã espiritual do legado bolsonarista. Seria uma candidatura menos programática e mais simbólica. Menos racional e mais afetiva. Menos parlamentar e mais religiosa.

Isso não a torna menos perigosa. Ao contrário.

A política contemporânea tem mostrado que símbolos organizam massas com mais eficiência do que programas. Michelle sabe disso. O bolsonarismo sabe disso. As igrejas sabem disso. O PL sabe disso.

Mas Michelle também carrega seu próprio limite.

Ela não pode se separar completamente do bolsonarismo sem perder a fonte de sua força. Sua candidatura só existe porque existe Jair. Sua projeção vem do sobrenome. Sua base nasce do mesmo campo que ela agora tensiona. Assim, se tentar parecer ruptura, soará artificial. Se assumir continuidade total, herdará os passivos do clã. Se aderir a Flávio, será coadjuvante de um candidato ferido. Se enfrentá-lo, abrirá uma guerra familiar com efeitos imprevisíveis.

Ainda assim, sua movimentação é racional.

Michelle percebeu que Flávio já não é inevitável. O Caso Master retirou dele a aura de sucessor natural. A crise interna expôs sua fragilidade diante de uma mulher que ele talvez julgasse controlável. O PL descobriu que há outro ativo eleitoral dentro da mesma marca. E o bolsonarismo passou a conviver com uma pergunta que os filhos de Jair certamente prefeririam evitar: e se Michelle for mais forte do que Flávio?

Essa é a pergunta que move o tabuleiro.

Não se trata de uma briga de família.

Trata-se de sucessão, poder e controle patrimonial de uma marca política.

Michelle Bolsonaro age como quem aprendeu, nos corredores do poder, que a política não premia quem espera ser convidado. Premia quem ocupa o espaço no instante exato em que o adversário vacila.

Flávio vacilou.

Michelle avançou.

E a direita, que pretendia apenas administrar a herança de Jair Bolsonaro, descobre agora que a herança pode ter uma nova inventariante.