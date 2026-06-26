Flávio Bolsonaro visita Jair em meio à crise com Michelle

247 - Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o ex-mandatário Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (26), na residência onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasília (DF). Segundo apuração da jornalista Débora Bergamasco, da CNN Brasil, o encontro ocorreu dois dias após Michelle Bolsonaro publicar um vídeo em que expôs divergências com o senador, provocando uma crise na família Bolsonaro e no Partido Liberal.

De acordo com a apuração, Flávio conseguiu incluir a visita na agenda apesar dos compromissos do dia. O acesso foi possível porque ele integra a relação de advogados autorizados a manter contato com Jair Bolsonaro durante o período de prisão domiciliar. Pai e filho permaneceram reunidos por um longo período.

Segundo Débora Bergamasco, o encontro serviu para esclarecer os acontecimentos recentes e definir os próximos passos. "Eles estiveram juntos, conversaram para passar a limpo o que aconteceu, o que foi esse vídeo e pegar a orientação de Jair Bolsonaro sobre como continuar conduzindo essa história e quais os próximos passos", afirmou.

Flávio Bolsonaro e sua equipe de pré-campanha teriam sido surpreendidos pela divulgação do vídeo de Michelle. O senador não teria sido informado previamente sobre a publicação do material. Ainda segundo as informações obtidas pela emissora, não ficou esclarecido se Jair Bolsonaro autorizou a gravação e a divulgação do vídeo.

No vídeo publicado na quarta-feira (24), Michelle Bolsonaro relatou ter recebido uma ligação de Flávio Bolsonaro. Segundo ela, os dois discutiram em razão de divergências sobre apoios políticos no Ceará. A ex-primeira-dama defendia o apoio a um grupo político, enquanto Flávio Bolsonaro e outros integrantes preferiam apoiar outro grupo.

Michelle afirmou ainda que a conversa evoluiu para um desentendimento mais intenso. Segundo seu relato, Flávio teria sido grosseiro durante a ligação, fazendo com que ela se sentisse humilhada. Ela disse que o senador afirmou que ela "não entendia de política", que "havia chegado agora" e que seria melhor permanecer fora das decisões do partido.

Após visitar o pai nesta sexta-feira, Flávio afirmou que pretende encerrar o episódio com Michelle e evitar novos desdobramentos da crise. Segundo o jornal O Globo, o senador disse: "Visitei meu pai hoje. Conversei com ele. Estava tudo bem. A saúde dele demanda cuidados ainda, mas (ele) estava sem soluço. Para ficar bem claro, da minha parte é bola para frente. É página virada. Vim com a blusa branca, da paz. 'Vambora' resgatar esse Brasil junto".