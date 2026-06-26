PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra Lula

247 - A Polícia Federal (PF) concluiu que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) praticou o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conclusão foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (26), após investigação aberta em abril. As informações são do Metrópoles.

Segundo o relatório assinado pelo delegado Antônio Carlos Knoll, a conduta do parlamentar se enquadra no artigo 138 do Código Penal, combinado com o artigo 141, inciso I e § 2º. "Resta claro o cometimento, pelo senador Flávio Nantes Bolsonaro, do crime tipificado no art. 138 c/c art. 141, inciso I e § 2° do Código Penal", registra o documento.

A Polícia Federal também encaminhou os autos ao STF para que a Corte adote as providências que considerar cabíveis.

Postagem na rede X motivou a investigação

A investigação trata de uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede X em 3 de janeiro, data em que ocorreu o sequestro do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por forças dos Estados Unidos.

Na postagem, o senador escreveu: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…"

Para a Polícia Federal, o conteúdo da mensagem vinculou a imagem de Lula à de Maduro, que havia acabado de ser preso sob acusações apresentadas pelos Estados Unidos relacionadas ao tráfico de drogas.

PF aponta associação de Lula aos crimes citados

Na avaliação da investigação, a publicação atribuiu ao presidente da República a prática dos crimes mencionados na sequência do texto divulgado por Flávio Bolsonaro. Segundo o delegado responsável pelo caso, a mensagem sustenta que Lula seria delatado por Maduro e relaciona essa suposta delação aos crimes listados na publicação.

"No entendimento do senador, os crimes pelos quais o presidente Lula seria delatado estão listados na sequência da postagem, quais sejam, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas", considerou a Polícia Federal.