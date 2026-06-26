Flávio Bolsonaro tenta encerrar crise com Michelle: 'página virada'

247 - O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (26) que considera superado o desentendimento público com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O episódio foi classificado por ele como uma "página virada". A declaração, segundo O Globo, foi dada durante sua chegada a Goiânia para participar da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade.

A manifestação ocorre dois dias após Michelle divulgar um vídeo em que afirmou ter sido "desrespeitada" e "maltratada" pelo enteado durante uma discussão sobre os rumos políticos do Partido Liberal no Ceará.

Flávio diz que quer seguir em frente

Ao comentar o episódio, Flávio afirmou que esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não pretende alimentar o conflito. "Visitei meu pai hoje. Conversei com ele. Estava tudo bem. A saúde dele demanda cuidados ainda, mas (ele) estava sem soluço. Para ficar bem claro, da minha parte é bola para frente. É página virada. Vim com a blusa branca, da paz. ‘Vambora’ resgatar esse Brasil junto", afirmou.

O que disse Michelle Bolsonaro

Na gravação divulgada na quarta-feira (24), Michelle Bolsonaro afirmou que foi “apunhalada”, "desrespeitada " e "maltratada" após criticar uma articulação do PL para apoiar uma aliança envolvendo o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do Ceará.

Segundo a ex-primeira-dama, durante uma conversa telefônica, Flávio teria afirmado que seria melhor que ela "ficasse fora das decisões do partido" porque havia "chegado ontem" e "não entendia nada de política".

As declarações expuseram publicamente um racha dentro da família Bolsonaro e da extrema direita e provocaram ampla repercussão nos bastidores da pré-campanha bolsonarista.

Peso político de Michelle

Nos bastidores, aliados reconhecem que Michelle Bolsonaro exerce influência significativa sobre um dos segmentos considerados estratégicos para a campanha de Flávio: o eleitorado feminino, especialmente entre mulheres conservadoras e evangélicas.

Desde o início do ano, o senador passou a defender publicamente a escolha de uma mulher para ocupar a vaga de vice em uma eventual chapa presidencial, além de intensificar discursos voltados à ampliação da participação feminina em cargos de liderança.

Após a divulgação do vídeo, Flávio afirmou que tentou conversar com Michelle antes da publicação da gravação e disse tê-la convidado para um encontro com lideranças femininas conservadoras. Até o momento, porém, não há confirmação de que a ex-primeira-dama tenha recebido um convite formal ou que pretenda participar da reunião.