Michelle só segue em frente se destruir os enteados

O projeto de Michelle pode ser divino para o futuro da direita e diabólico para os filhos de Bolsonaro. Até o estagiário do PL sabe que Michelle destruiu todas as pontes com os enteados, no vídeo divulgado na quarta-feira, porque seu projeto de poder não pode ser atrapalhado por Flávio e Eduardo.

Ela é a figura que se apresenta agora como a única capaz de rearticular toda a direita, e não só o fascismo bolsonarista. Para que siga em frente, Flávio precisa sair do caminho.

Isso significa destruí-lo para que perca a eleição. O plano de Michelle para 2030 depende do fracasso de Flávio e do projeto golpista de Eduardo. Eles continuarão por aí, mas avariados, principalmente se for confirmada a derrota de Trump nas eleições parlamentares de novembro.

Até Carluxo fica mal no seu sonho de virar senador por Santa Catarina. Eleger-se senadora com a maior votação da história de Brasília e fragilizar os filhos de Bolsonaro é o começo da execução do projeto de Michelle, que aparece em pesquisas como a preferida inclusive pelos eleitores independentes.

A reconciliação pode acontecer, depois de também Michelle decidir carimbar Flávio como traidor? Tudo em política é possível, dizem todos os que um dia foram traídos. Mas ficou complicado depois da revelação de que ela foi apunhalada pelo enteado.

Num cenário de realismo mágico forçado, imaginado para hoje, Michelle entraria na disputa ainda este ano, montada num cavalo branco, com Valdemar na garupa. A velha direita se livraria de Flávio e a madrasta salvaria o bolsonarismo, o marido, o centrão, os enteados e o banco de Edir Macedo.

O problema imediato, com tudo que o vídeo revela, com recados para todos os lados, é dos enteados. O grande problema de médio e longo prazo é das esquerdas e da democracia.

Veremos o que os irmãos serão capazes de fazer até o final da Copa. O projeto diabólico de Michelle hoje é transformar Flávio e Eduardo em dois Neimares.