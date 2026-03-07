Mídias e 'PF do B' se encontram no golpismo

A Polícia Federal se dividiu em duas: a oficial, comandada pelo doutor Andrei Rodrigues, e a 'PF do B' (B de bolsonarismo), comandada por André “Terrivelmente Evangélico” Mendonça.

Ontem, a Globo assumiu a Malu Gaspar que tinha dentro de si, mas tratava como apenas uma das muitas correntes jornalísticas da casa. Agora, a Globo é uma mega Malu Gaspar, que atribui ao imponderável as suas denúncias “criativas”.

A 'PF do B' foi criada quando Edson Fachin, o pavão que desgoverna o STF, jogou no colo de André Mendonça a arma com a qual ele pretende justificar a dancinha que encenou com Michelle quando se confirmou sua vitória na votação do Senado que aprovou seu nome para integrar o Supremo Tribunal Federal.

Eis que, armado com a relatoria do caso Master, tratou de criar a 'PF do B', que não presta contas a ninguém, a não ser a ele, e cujos achados vêm tendo o mesmo destino: seus olhos, ouvidos e nada mais.

E tornou o comando da PF uma espécie de “Rainha da Inglaterra”...

É por isso que a investigação do caso Master pela 'PF do B' passa longe de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ibaneis Rocha, Cláudio Castro, Campos Neto etc., etc., etc.

É Lula, Lulinha, Moraes e Toffoli. E, nos próximos capítulos, Flávio Dino e Gilmar Mendes.

Os prints são uma farsa. A conversa entre Moraes e Vorcaro não ocorreu, mas até a prisão de Moraes foi pedida. Não me espantaria se pedissem sua decapitação em praça pública, com os sans-culottes descerebrados explodindo em um êxtase orgástico.

A Polícia Federal desmentiu a Malu Gaspar, a Globo e o diabo que os carregue e já foi avisando que não vai investigar Moraes porque tem crimes a combater. A 'PF do B' já está avisada.

Agora, finalmente, o STF acordou e vai começar a jogar. Aguardem.