Mídias e 'PF do B' se encontram no golpismo
Ofensiva política contra ministros do STF expõe a convergência entre setores da mídia e uma PF voltada a alimentar narrativas do bolsonarismo
A Polícia Federal se dividiu em duas: a oficial, comandada pelo doutor Andrei Rodrigues, e a 'PF do B' (B de bolsonarismo), comandada por André “Terrivelmente Evangélico” Mendonça.
Ontem, a Globo assumiu a Malu Gaspar que tinha dentro de si, mas tratava como apenas uma das muitas correntes jornalísticas da casa. Agora, a Globo é uma mega Malu Gaspar, que atribui ao imponderável as suas denúncias “criativas”.
A 'PF do B' foi criada quando Edson Fachin, o pavão que desgoverna o STF, jogou no colo de André Mendonça a arma com a qual ele pretende justificar a dancinha que encenou com Michelle quando se confirmou sua vitória na votação do Senado que aprovou seu nome para integrar o Supremo Tribunal Federal.
Eis que, armado com a relatoria do caso Master, tratou de criar a 'PF do B', que não presta contas a ninguém, a não ser a ele, e cujos achados vêm tendo o mesmo destino: seus olhos, ouvidos e nada mais.
E tornou o comando da PF uma espécie de “Rainha da Inglaterra”...
É por isso que a investigação do caso Master pela 'PF do B' passa longe de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ibaneis Rocha, Cláudio Castro, Campos Neto etc., etc., etc.
É Lula, Lulinha, Moraes e Toffoli. E, nos próximos capítulos, Flávio Dino e Gilmar Mendes.
Os prints são uma farsa. A conversa entre Moraes e Vorcaro não ocorreu, mas até a prisão de Moraes foi pedida. Não me espantaria se pedissem sua decapitação em praça pública, com os sans-culottes descerebrados explodindo em um êxtase orgástico.
A Polícia Federal desmentiu a Malu Gaspar, a Globo e o diabo que os carregue e já foi avisando que não vai investigar Moraes porque tem crimes a combater. A 'PF do B' já está avisada.
Agora, finalmente, o STF acordou e vai começar a jogar. Aguardem.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.