Musk, Altman, Bezos e Zuckerberg governam como faraós do século XXI

Não é um debate sobre inovação. É sobre poder sem controle. Os dados que envolvem Elon Musk, Sam Altman, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg revelam um padrão recorrente: decisões privadas com efeitos públicos amplos, muitas vezes irreversíveis, sem mecanismos proporcionais de controle. Quando organizados, esses números desmontam a narrativa confortável de que estamos apenas diante de avanços tecnológicos inevitáveis e benéficos.

Antes de entrar nos casos individuais, é preciso entender o ambiente que os sustenta. O setor de tecnologia passou a operar, em larga medida, dentro de uma lógica que pode ser descrita como economia da promessa. Nela, o valor de mercado não depende apenas do que é entregue, mas do que se anuncia como possível.

Empresas são avaliadas por projeções, não por resultados consolidados. Produtos são lançados envoltos em narrativas de transformação radical. Investidores precificam o futuro como se ele já estivesse realizado. E consumidores são convocados a acreditar — muitas vezes antes mesmo de existir algo concreto para testar.

Essa dinâmica não é neutra. Ela desloca o risco. Quando a promessa não se materializa, o custo raramente recai sobre quem a formulou. Ele se dilui entre investidores, consumidores e, em alguns casos, políticas públicas moldadas por expectativas irreais. O excesso de promessa deixa de ser exceção e passa a ser método.

Elon Musk

Elon Musk construiu sua imagem pública a partir de anúncios de ruptura. Há dez anos, afirmou que enviaria um foguete a Marte em dois. O prazo não se cumpriu, e a promessa segue sendo reciclada.

No mercado, o padrão se repete. Em 2025, sua picape elétrica futurista vendeu 20.237 unidades nos Estados Unidos, cerca de 230 mil abaixo da projeção anual anunciada pelo próprio Musk. Não se trata apenas de erro de cálculo. Trata-se de uma prática recorrente de amplificação de expectativas.

Esse modelo dialoga diretamente com a economia da promessa. O anúncio não precisa se concretizar no prazo — ele precisa gerar impacto imediato, sustentar valor de mercado e manter a narrativa de inovação contínua.

Os efeitos mais graves, porém, estão fora do mercado. A United States Agency for International Development (USAID), principal agência de ajuda humanitária dos Estados Unidos, responsável por programas de combate à fome, vacinação e assistência em regiões vulneráveis, teve sua atuação fragilizada em meio a pressões políticas e críticas públicas — incluindo declarações de Musk defendendo seu encerramento. No período subsequente, estimativas internacionais apontaram 518.428 mortes infantis evitáveis em um único ano em regiões dependentes desses programas.

No ambiente digital sob sua influência, os números seguem preocupantes. Entre 2024 e 2025, foram registradas 679.584 postagens antissemitas na plataforma X. Em paralelo, a ferramenta de inteligência artificial Grok gerou 1,8 milhão de imagens sexualmente explícitas de mulheres em nove dias. Em escala global, ausência de controle não é omissão — é escolha.

Sam Altman

Com Sam Altman, o contraste aparece na relação entre discurso econômico e realidade operacional. Foi anunciado que centros de dados ligados à inteligência artificial gerariam 100 mil empregos quase imediatos. Na prática, estruturas dessa natureza operam com cerca de 100 funcionários após concluídas.

A diferença revela um ponto central: a inteligência artificial concentra capital, mas não distribui trabalho na mesma proporção. Ainda assim, a promessa de geração de empregos segue sendo mobilizada como argumento político e econômico.

Outro dado, atribuído a relatórios internos e amplamente repercutido por veículos internacionais, indica que cerca de 630 mil usuários semanais apresentaram sinais de psicose ou mania associados ao uso intensivo de sistemas conversacionais. O número exige cautela, mas aponta para um campo ainda pouco enfrentado: o impacto psicológico da interação contínua com inteligências artificiais.

Ao mesmo tempo, a empresa projeta investir US$ 1,4 trilhão em infraestrutura de IA nos próximos oito anos e reportou US$ 20 bilhões em receitas em 2025. O capital cresce em ritmo acelerado. A regulação segue em atraso.

Jeff Bezos

No caso de Jeff Bezos, os números exigem contexto para revelar seu significado. A Amazon destinou US$ 75 milhões à aquisição e promoção de um produto midiático ligado à imagem pública de Melania Trump — movimento que evidencia o uso de capital corporativo para influenciar narrativa e visibilidade.

Em paralelo, Bezos investiu outros US$ 75 milhões em um iate de apoio ao seu megaiate principal. O ponto não é o gasto privado em si, mas o contraste que ele revela quando colocado ao lado de outras decisões.

No mesmo período, o Washington Post, também de sua propriedade, registrou prejuízo de US$ 100 milhões em 2025 e promoveu cortes superiores a 40% de sua equipe. Recursos abundam para consumo e projeção pessoal, enquanto estruturas essenciais para o debate público enfrentam retração.

A dimensão fiscal amplia esse quadro. Em New Carlisle, Indiana, a Amazon firmou acordos que permitem que seu data center leve até 48 anos para atingir plena tributação, por meio de incentivos concedidos para atrair o investimento. A economia estimada chega a US$ 4 bilhões. Trata-se de uma prática legal, mas que desloca o custo da infraestrutura pública para outros contribuintes.

Mark Zuckerberg

Com Mark Zuckerberg, o eixo central é o modelo de negócios. A aposta no metaverso — ambientes digitais imersivos onde pessoas interagiriam por meio de avatares — consumiu US$ 77 bilhões antes de ser redimensionada.

Mas o dado mais sensível está na origem da receita. Estimativas indicam que cerca de 10% do faturamento de 2024 teve relação com anúncios associados a fraudes digitais.

A gravidade desse dado está no que ele revela: plataformas podem lucrar mesmo quando anúncios enganam usuários, vendendo produtos inexistentes ou promessas falsas. O prejuízo não é apenas individual. Ele atinge consumidores vulneráveis, pressiona o sistema financeiro, sobrecarrega órgãos de defesa e fragiliza a confiança no ambiente digital. Não se trata de falha pontual. Trata-se de um problema ético estrutural.

A disputa por especialistas também expõe distorções. A oferta de US$ 250 milhões para um único pesquisador em inteligência artificial — geralmente estruturada como pacote plurianual com bônus e ações — evidencia a concentração extrema de valor. Em contraste, a empresa investiu US$ 6,4 milhões em campanhas televisivas para convencer a população dos benefícios dos data centers.

No mesmo contexto, a construção de um bunker subterrâneo de 4.500 metros quadrados no Havaí — região escolhida por isolamento e segurança — revela outro tipo de investimento: preparação privada para cenários de instabilidade.

Quem controla quem concentra poder

O conjunto desses dados aponta para uma mudança silenciosa na estrutura de poder global. Empresas passaram a influenciar mercados de trabalho, fluxo de informação, arrecadação fiscal e comportamento social com velocidade superior à capacidade de resposta dos Estados.

Quando fraudes digitais geram receita, quando incentivos fiscais reduzem contribuições bilionárias, quando promessas sustentam valor mesmo sem entrega e quando impactos psicológicos começam a emergir sem regulação, o problema deixa de ser tecnológico. Torna-se institucional.

A sociedade não pode continuar tratando esses empresários como figuras imunes a questionamento. Musk, Altman, Bezos e Zuckerberg comandam estruturas que afetam diretamente a vida pública. Quando tanto poder se concentra em poucas mãos, sem mecanismos equivalentes de controle, a assimetria deixa de ser econômica e passa a ser democrática.

Os números não pedem interpretação benevolente. Eles exigem leitura rigorosa. Revelam um sistema em que o crescimento ocorre mais rápido do que a capacidade de fiscalização, em que a promessa sustenta valor e em que o impacto social é frequentemente tratado como efeito colateral.

A questão que permanece não é retórica nem abstrata. É prática: quem estabelece limites para quem já ultrapassou a escala dos próprios Estados?