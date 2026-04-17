Não é sobre PCC: é sobre transformar o Brasil em ameaça global

O debate sobre narcoterrorismo ganhou força, mas a discussão central está sendo deslocada. Ao importar a lógica da guerra ao terror, o Brasil passa a ser empurrado para uma leitura externa que não distingue segurança pública de ameaça global. Esse movimento reorganiza a forma como o país é percebido e tratado no cenário internacional, criando condições para pressões jurídicas, financeiras e políticas que ultrapassam o combate ao crime. O que está em jogo é a capacidade do Estado brasileiro de manter o controle sobre suas decisões em um ambiente cada vez mais condicionado por interesses externos.

A linguagem como tecnologia de poder

O debate sobre “narcoterrorismo” não começa onde parece. Ele não nasce da necessidade de compreender o crime organizado, nem da urgência legítima de enfrentá-lo. Ele surge como uma forma de reorganizar o próprio campo de interpretação da realidade. Ao fundir, de maneira artificial, duas categorias distintas, crime e terrorismo, o termo não esclarece o fenômeno, ele o desloca. E esse deslocamento não é neutro.

O crime organizado opera por lógica econômica, territorial e relacional. O terrorismo, por sua vez, é enquadrado no sistema internacional como ameaça política de alta intensidade, passível de respostas excepcionais, inclusive fora dos limites tradicionais da soberania. Ao transformar um em outro, não se está aprimorando a análise, está-se alterando o regime de resposta possível. É essa mudança que importa.

O conceito de narcoterrorismo, portanto, funciona como um dispositivo. Ele não descreve a realidade, ele a reconfigura. Ele cria as condições para que um problema interno seja reinterpretado como risco internacional. E, ao fazer isso, abre espaço para que instrumentos que não caberiam no campo da segurança pública passem a ser considerados legítimos. Sanções, restrições financeiras, pressões diplomáticas e enquadramentos jurídicos deixam de parecer excessos e passam a ser tratados como respostas proporcionais.

Esse movimento não é novo na história recente. Ele já foi utilizado em diferentes contextos para justificar a expansão de mecanismos de controle e intervenção sem a necessidade de confrontos diretos. O que o torna particularmente sensível no caso brasileiro é a sua aplicação sobre um país que, até aqui, tratou o crime organizado como questão de soberania interna, ainda que com cooperação internacional.

Ao importar a lógica do terrorismo para esse campo, o que se altera não é apenas a forma de nomear o problema, mas a posição do Brasil no sistema internacional. Um país que lida com criminalidade passa a ser percebido como potencial vetor de ameaça. E essa mudança de percepção não é apenas simbólica. Ela tem efeitos concretos, porque redefine como atores externos podem se relacionar com o Estado brasileiro.

É nesse ponto que o debate deixa de ser técnico e se torna estratégico. Não se trata de discutir se facções são violentas ou perigosas, isso já é evidente. Trata-se de compreender por que, neste momento, há um esforço para alterar o enquadramento dessa violência. E, sobretudo, quem ganha com essa alteração.

Quando o nome muda, o jogo muda junto.

A mudança de linguagem não fica no plano simbólico. Ela aciona uma cadeia concreta de efeitos que opera fora do alcance imediato do debate público. Quando um ator é enquadrado na categoria de terrorismo, o que entra em funcionamento não é apenas uma nova interpretação, mas um conjunto de mecanismos jurídicos e financeiros capazes de atravessar fronteiras e reorganizar comportamentos institucionais.

O primeiro movimento é a designação. A partir dela, qualquer relação direta ou indireta com o ente classificado passa a ser potencialmente enquadrável. Não se trata apenas de punir a organização em si, mas de ampliar o raio de vigilância sobre redes, fluxos e vínculos. Essa expansão altera o ambiente de risco e redefine a forma como bancos, empresas e instituições passam a operar.

Na sequência, entra o sistema financeiro. Estruturas de compliance globais são acionadas automaticamente diante de qualquer associação com categorias de alto risco. Transferências passam a ser monitoradas com maior rigor, operações são bloqueadas preventivamente, instituições evitam exposição. Não é necessário um ato formal de sanção para que o efeito comece a se produzir. O risco percebido já é suficiente para gerar retração.

Esse processo não depende de intervenção direta. Ele funciona por indução. Ao alterar o enquadramento jurídico, altera-se o comportamento dos agentes que operam dentro do sistema. Bancos evitam, empresas recuam, investidores recalculam. O resultado é um ambiente progressivamente mais restritivo, no qual o custo de operar com determinado país ou sob determinada condição passa a ser visto como elevado.

Ao mesmo tempo, o plano diplomático se ajusta. Um país associado, ainda que indiretamente, a categorias de ameaça global passa a ser tratado sob outra lógica. A cooperação deixa de ser apenas técnica e passa a incorporar dimensões de vigilância, condicionamento e pressão. O diálogo não desaparece, mas muda de natureza.

O ponto central é que essa engrenagem não precisa ser declarada. Ela opera de forma difusa, distribuída, sem um único centro visível. E é exatamente por isso que é eficaz. Quando o enquadramento muda, os efeitos se espalham antes mesmo que a decisão política seja explicitada.

É nesse nível que o debate sobre narcoterrorismo precisa ser compreendido. Não como um rótulo mais duro para descrever o crime, mas como uma chave de ativação de um sistema que ultrapassa o campo da segurança pública. O que está em jogo não é a intensidade da resposta ao crime, mas a natureza dos instrumentos que passam a ser considerados legítimos.

Uma vez acionada, essa máquina não distingue com precisão o alvo inicial de seus efeitos colaterais. E é exatamente nesse deslizamento que reside o risco maior.

A consequência direta desse mecanismo é o deslocamento do foco. O que começa como uma discussão sobre organizações criminosas rapidamente se transforma em uma reclassificação do próprio país dentro da hierarquia de risco internacional. Esse é o ponto que costuma passar despercebido. Não se trata apenas de ampliar o rigor contra determinadas facções, mas de alterar o ambiente no qual o Brasil é interpretado por atores externos que operam com base em critérios de segurança.

Países não são tratados apenas por suas instituições formais, mas pela forma como são enquadrados nos sistemas de avaliação global. Quando um território passa a ser associado, ainda que indiretamente, a categorias como terrorismo, a leitura dominante deixa de ser jurídica e passa a ser estratégica. O país deixa de ser visto apenas como um Estado soberano que enfrenta desafios internos e passa a ser percebido como um possível vetor de instabilidade.

Essa mudança de percepção reorganiza o campo de ação internacional. Decisões que antes seriam consideradas desproporcionais passam a ser justificadas sob o argumento de prevenção. Medidas de contenção, monitoramento e restrição deixam de ser exceção e passam a integrar o repertório normal de resposta. O problema deixa de estar localizado e passa a contaminar a leitura do todo.

É nesse ponto que o Brasil começa a ser empurrado para uma posição que não corresponde à sua realidade institucional. O país possui um sistema de justiça funcional, coopera internacionalmente no combate ao crime e mantém instrumentos próprios de investigação e repressão. Ainda assim, ao ser deslocado para a gramática da ameaça, esses elementos perdem peso diante da nova moldura interpretativa.

O resultado é um desalinhamento entre o que o país é e o que ele passa a representar. Esse desalinhamento não é apenas simbólico. Ele tem efeitos concretos sobre decisões de investimento, relações diplomáticas e grau de autonomia política. Quanto mais o Brasil é associado a uma lógica de risco, maior a tendência de que seja tratado sob parâmetros de contenção.

Esse processo não exige ruptura institucional nem declaração formal de hostilidade. Ele se constrói por acumulação de sinais, por repetição de enquadramentos e pela internalização progressiva de uma leitura externa. Quando se consolida, torna-se difícil revertê-lo, porque passa a operar como referência implícita para decisões que não se apresentam como políticas, mas como técnicas.

É por isso que a discussão sobre narcoterrorismo não pode ser tratada como uma disputa semântica. O que está em curso é uma tentativa de reposicionar o Brasil dentro de um sistema que responde de forma diferente a países classificados como problema de segurança. Uma vez dentro dessa lógica, o espaço de decisão se estreita.

E é exatamente esse estreitamento que precisa ser compreendido antes que se torne irreversível.

Nesse cenário, o papel das lideranças deixa de ser apenas administrativo e passa a ser estrutural. O que está em disputa não é somente a condução de políticas públicas, mas a capacidade de manter o país fora de um enquadramento que altera profundamente suas margens de ação. É nesse ponto que a figura de Lula ganha centralidade, não por construção retórica, mas pela posição concreta que ocupa nesse tabuleiro.

Lula já atravessou um ciclo intenso de pressão interna, marcado por uma operação político-judicial que foi posteriormente revista nas instâncias superiores, com reconhecimento de vícios processuais e parcialidade. Esse percurso não apenas o recolocou na disputa política, mas consolidou uma percepção internacional específica. Trata-se de um líder que enfrentou um processo de desestabilização institucional e emergiu com legitimidade reforçada em diferentes arenas globais.

Essa legitimidade não é simbólica. Ela se traduz em capacidade de interlocução, em inserção diplomática e em reconhecimento por parte de governos e organismos internacionais. Ao mesmo tempo, sua atuação no campo da segurança pública e do combate ao crime organizado não se dá por negação do problema, mas por uma abordagem que combina cooperação internacional com preservação da soberania jurídica.

Esse equilíbrio é o que entra em tensão quando se tenta deslocar o Brasil para a lógica do terrorismo. Um país que mantém controle sobre seus instrumentos de investigação, que coopera sem subordinação e que sustenta uma política externa autônoma se torna menos permeável a enquadramentos externos. E é exatamente essa menor permeabilidade que precisa ser contornada para que o novo regime de interpretação avance.

O ataque, portanto, não se organiza a partir de uma acusação direta, que dificilmente se sustentaria, mas por meio da construção de um ambiente no qual o país como um todo passa a ser visto sob suspeita. Ao ampliar o campo de risco, dilui-se a necessidade de vínculo específico. Não é preciso provar uma relação concreta quando se consegue alterar a moldura geral.

É nesse ponto que a estratégia se torna mais sofisticada. Ao invés de confrontar frontalmente uma liderança que possui reconhecimento e histórico de enfrentamento ao crime sem associação com ele, desloca-se o debate para um terreno onde a distinção entre realidade e percepção perde nitidez. A pressão deixa de ser dirigida e passa a ser difusa, atingindo o ambiente no qual essa liderança opera.

Lula, nesse contexto, não é apenas alvo eventual, mas obstáculo estrutural. Sua presença no comando do Estado dificulta a consolidação de um enquadramento externo que dependa de adesão interna. E é por isso que a disputa em torno da narrativa de segurança pública se intensifica no momento em que o país se aproxima de um novo ciclo eleitoral.

Não se trata de antecipar cenários, mas de compreender a lógica. Quanto maior a possibilidade de continuidade de um projeto que combina autonomia política, inserção internacional e controle soberano sobre instrumentos de Estado, maior tende a ser a pressão para reconfigurar o ambiente em que esse projeto se desenvolve.

E é exatamente nesse ambiente que a gramática do narcoterrorismo começa a operar com mais força.

Essa operação não se sustenta sem tradução interna. Nenhuma estratégia de reposicionamento internacional se consolida apenas por pressão externa. Ela depende de agentes locais capazes de reproduzir, adaptar e legitimar a linguagem que vem de fora. É nesse ponto que a discussão sobre segurança pública deixa de ser apenas técnica e passa a ser instrumentalizada como eixo de disputa política.

O que se observa é a incorporação progressiva da gramática da guerra ao terror no debate doméstico. Termos, categorias e soluções que não pertenciam à tradição jurídica brasileira começam a ser apresentados como inevitáveis. O problema não é a gravidade da violência, que é real, mas a importação de um modelo de interpretação que desloca o foco da investigação para o enquadramento.

Esse deslocamento tem função. Ao transformar o crime organizado em ameaça de natureza terrorista, cria-se um ambiente no qual respostas excepcionais passam a ser defendidas como únicas alternativas possíveis. O debate deixa de girar em torno de eficácia e passa a ser dominado por urgência e medo. Nesse terreno, a pressão externa encontra ressonância interna.

A sincronização não precisa ser explícita para ser eficaz. Basta que atores políticos, analistas e setores da mídia passem a operar com o mesmo vocabulário e as mesmas premissas. Quando isso acontece, o enquadramento deixa de parecer imposto e passa a ser percebido como consenso emergente. A estratégia externa ganha corpo interno sem necessidade de coordenação formal visível.

É nesse ambiente que a segurança pública se transforma em instrumento de disputa eleitoral. A promessa de soluções rápidas, baseadas em categorias mais duras, tende a ganhar espaço em contextos de insegurança. Ao mesmo tempo, a adoção dessas categorias aproxima o país de um modelo que amplia sua exposição a mecanismos de controle externos.

O risco não está na discussão sobre como enfrentar o crime, que deve ser permanente, mas na redução dessa discussão a um único caminho possível. Quando a complexidade do problema é substituída por uma solução padronizada, abre-se espaço para que interesses que não são necessariamente nacionais passem a orientar o debate.

Esse movimento não anula a responsabilidade interna sobre a segurança pública, mas altera o eixo da decisão. O que antes era definido a partir de necessidades locais passa a ser condicionado por expectativas externas. E, nesse ponto, a autonomia deixa de ser apenas um princípio e passa a ser um fator de disputa concreta.

É assim que uma agenda aparentemente doméstica se conecta a um processo mais amplo. O que se discute na superfície como combate ao crime pode, em outra camada, estar alinhado a uma reconfiguração mais profunda do lugar do país no mundo.

A etapa final dessa engrenagem não se dá no plano visível da política, mas na camada estrutural da economia global. É ali que os efeitos se consolidam com maior intensidade e menor possibilidade de reação imediata. O sistema financeiro internacional opera a partir de critérios de risco que não dependem de decisões soberanas isoladas. Ele responde a classificações, percepções e sinais que, uma vez acionados, passam a orientar comportamentos em cadeia.

Quando um país é progressivamente associado a categorias de ameaça, ainda que de forma indireta, o impacto não se limita ao campo jurídico. Instituições financeiras ajustam seus protocolos, operações passam a ser filtradas com maior rigor, fluxos são monitorados com mais intensidade. Não é necessário um bloqueio formal para que o ambiente se torne mais restritivo. A antecipação do risco já produz efeitos concretos.

Esse tipo de pressão é silencioso, mas profundo. Ele incide sobre a capacidade do país de operar com fluidez no sistema internacional. Linhas de crédito podem se tornar mais caras, operações mais lentas, parcerias mais cautelosas. O resultado não aparece como sanção explícita, mas como deterioração gradual das condições de funcionamento.

Nesse contexto, a posição dos ativos estratégicos ganha relevância. Parte significativa das reservas internacionais está inserida em circuitos que não se encontram sob controle direto do Estado brasileiro. Elas dependem de sistemas, instituições e regras que operam a partir de centros de decisão externos. Isso não é anormal no funcionamento do sistema global, mas se torna sensível quando o ambiente de risco se altera.

O mesmo vale para os fluxos financeiros e para a infraestrutura que sustenta transações internacionais. O País opera dentro de uma rede que não controla integralmente. Quando essa rede passa a interpretar o Brasil sob uma lógica de maior risco, ainda que sem ruptura formal, a margem de manobra se reduz.

É nesse ponto que a discussão deixa de ser abstrata. O deslocamento semântico inicial, que parecia restrito ao campo da linguagem, encontra aqui sua consequência material. A reclassificação simbólica abre caminho para uma reconfiguração prática das condições de operação do país.

Não se trata de afirmar que esse processo já esteja plenamente consolidado, mas de reconhecer que os elementos que o tornam possível estão sendo colocados em movimento. E, uma vez acionados, tendem a operar com inércia própria, independentemente de decisões pontuais.

A soberania, nesse cenário, deixa de ser apenas uma questão de afirmação política e passa a depender da capacidade de antecipar e conter mecanismos que atuam de forma difusa. Quando a pressão se materializa nesse nível, a resposta já não pode ser apenas reativa.

E é exatamente essa transição que precisa ser compreendida enquanto ainda há margem para decisão.

O que está em jogo, portanto, não é uma disputa de interpretação, mas a preservação de um espaço de decisão que, uma vez comprimido, dificilmente se recompõe. O país não está diante de uma escolha entre ser mais duro ou mais flexível no combate ao crime. Está diante da possibilidade de ver esse combate ser convertido em outra coisa, em um vetor de enquadramento que desloca o centro das decisões para fora de suas próprias instituições.

Esse processo não se anuncia como ruptura. Ele avança por acumulação, por naturalização, por adesão progressiva a uma lógica que parece inevitável. Quando se torna visível, já produziu efeitos. É por isso que o momento decisivo não é o da consolidação, mas o da identificação do mecanismo enquanto ele ainda está em formação.

O Brasil possui instrumentos, instituições e capacidade para enfrentar o crime organizado dentro dos marcos de sua soberania. O que está em disputa é se continuará a fazê-lo a partir desses marcos ou se aceitará operar dentro de um enquadramento que redefine seus limites de ação. Essa diferença é estrutural.

Não se trata de negar a gravidade da violência, nem de minimizar a necessidade de resposta. Trata-se de recusar uma solução que, ao prometer resolver um problema, cria outro de escala maior. Quando a linguagem que organiza o combate muda, muda também o horizonte de consequências.

A experiência recente demonstra que deslocamentos desse tipo não ocorrem por acaso. Eles respondem a interesses, a disputas de poder e a projetos que ultrapassam o campo imediato da segurança. Ignorar essa dimensão é abrir mão de compreender o processo em sua totalidade.

É nesse ponto que a responsabilidade deixa de ser apenas de quem governa e passa a alcançar todos os que participam da formação do debate público. A forma como o problema é nomeado, interpretado e difundido condiciona as respostas que se tornam possíveis. Quando o enquadramento se consolida, o campo de alternativas já foi reduzido.

O Brasil ainda se encontra em uma posição em que pode decidir os termos dessa discussão. Essa possibilidade não é permanente. Ela depende da capacidade de reconhecer o que está em curso antes que a lógica externa se imponha como única via.

Não é sobre intensidade no combate ao crime. É sobre quem define as regras desse combate e até onde elas podem ir.

E, quando essa definição escapa, o País inteiro passa a operar sob condições que não escolheu.