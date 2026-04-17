Empresa de Marçal transferiu R$ 4,4 milhões a MC Ryan, investigado por ligação com o PCC

247 - A Polícia Federal (PF) apontou que uma empresa ligada a Pablo Marçal transferiu R$ 4,4 milhões ao músico Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, investigado por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a investigação, o valor foi identificado em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como o maior recebido pelo artista no período analisado, entre maio de 2024 e outubro de 2025. As informações são do Metrópoles.

A transferência foi realizada pela empresa R66 Air Ltda, que tem entre suas atividades a administração de bens e a participação em holdings. Além de Marçal, a companhia possui ligação com outra empresa do influenciador, a Marçal Participações.

Ligação com operação Narco Fluxo

Os dados fazem parte da representação que embasou a operação Narco Fluxo, deflagrada pela PF para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, o valor transferido é compatível com o preço de um helicóptero modelo Robinson R66 Turbine, o que levanta a hipótese de uma negociação envolvendo a aeronave.

Os delegados também indicam que MC Ryan SP teria atuado como apoiador público da candidatura de Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024, além de ter participado de entrevistas no programa Marçal Talks.

Versão da defesa

A defesa de Pablo Marçal afirmou, por meio do advogado Tassio Renam, que a transferência integra o pagamento pela compra de um imóvel localizado no Condomínio Aruã, em Mogi das Cruzes. Segundo a versão apresentada, a negociação incluiu também a permuta de um veículo e outro imóvel, totalizando R$ 7,3 milhões.

“Sobre a referida operação financeira, trata-se de uma transação imobiliária onde uma das empresas de Marçal comprou um imóvel do Ryan, e parte do pagamento foi realizado através da transferência bancária citada, todo o processo de compra passou por diligências e compliance necessário para realização do negócio, que foi devidamente documentado e registrado em cartório e nos órgãos responsáveis, caso haja necessidade apresentaremos toda a documentação comprobatória às autoridades em tempo oportuno, se solicitado”, afirmou a defesa.

Posição do artista

Durante a campanha eleitoral de 2024, MC Ryan SP negou apoio à candidatura de Marçal após a circulação de um vídeo nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou que o registro era antigo. “Eu não estou apoiando ninguém. Inclusive, é uma falta de respeito essas páginas editarem um vídeo, dando a entender que estou compactuando com isso ou aquilo”, disse.

MC Ryan SP foi preso na quarta-feira (15), durante a operação Narco Fluxo. A ação também teve como alvos outros influenciadores, como o funkeiro Poze do Rodo e Raphael Sousa, responsável pela página Choquei.

Segundo a PF, o artista seria um dos principais beneficiários do esquema investigado e utilizaria empresas ligadas à produção musical e sua presença nas redes sociais para misturar receitas legais com recursos de origem ilícita, incluindo apostas e rifas digitais.

As autoridades apontam ainda que o investigado teria transferido participações societárias para terceiros com o objetivo de ocultar patrimônio. Após esse processo, os valores seriam reinseridos na economia por meio da aquisição de bens de alto valor, como imóveis, veículos e joias.