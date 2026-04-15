Veja quem é MC Ryan SP, investigado em operação da PF

247 - O funkeiro MC Ryan SP, investigado em operação da Polícia Federal, construiu carreira com músicas virais e passou a figurar entre os nomes mais conhecidos do gênero antes de se tornar alvo de apuração sobre um esquema bilionário. O artista, de 25 anos, foi preso durante a Operação Narco Fluxo, que apura R$ 1,6 bilhão em lavagem de dinheiro. Natural de São Paulo, ele ganhou projeção nacional a partir de 2021, impulsionado por músicas com temas ligados à ostentação. O artista também acumulou episódios controversos. Em 2024, autoridades apreenderam uma Ferrari Roma registrada em seu nome por irregularidades na documentação, apontou o jornal O Estado de S.Paulo nesta quarta-feira 15).

No ano seguinte, ele foi detido após realizar manobras com um veículo no gramado de um estádio em Piracicaba, no interior paulista. Na ocasião, a Polícia Civil informou que a detenção ocorreu por dano ao patrimônio, condução sem autorização e risco à segurança de terceiros.

Ainda em 2025, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cancelou uma homenagem ao cantor após sua ausência em um show no Rock in Rio. Durante o evento, o artista publicou imagens nas redes sociais assistindo a uma partida de futebol, o que gerou críticas do vereador Matheus Gabriel, responsável pela iniciativa.

O nome do funkeiro também apareceu em denúncias envolvendo sua companheira, Giovanna Roque. Um vídeo de câmeras de segurança registrou o episódio, que repercutiu nas redes sociais e levou ao rompimento de contratos comerciais, incluindo apresentações e campanhas publicitárias. Giovanna é mãe de Zoe, filha do casal.

Prisão e investigação da PF

MC Ryan SP foi preso na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo. A operação investiga crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e associação criminosa, além de determinar o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados.

A defesa do cantor informou que ainda não teve acesso ao processo, que tramita sob sigilo. Em nota, declarou que está “impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos”.

Os advogados de MC Poze do Rodo também se pronunciaram e afirmaram que “desconhece os autos ou teor do mandado de prisão”, acrescentando que, “com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.

A Operação Narco Fluxo resultou no cumprimento de 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão. Até o momento, agentes prenderam 37 pessoas. Entre os alvos estão nomes do cenário musical e digital, como Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, e a influenciadora Chrys Dias, além de outros produtores de conteúdo.

As investigações continuam para detalhar a atuação de cada envolvido e a dimensão do esquema financeiro identificado pelas autoridades.