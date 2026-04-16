Dono da Choquei, alvo da PF, ostenta carros de luxo e viagens internacionais

247 – O empresário Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira, 15 de abril, no âmbito de uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com movimentação superior a R$ 1,6 bilhão. As informações foram publicadas originalmente pelo portal Metrópoles, em reportagem da coluna de Tácio Lorran.

De acordo com a publicação, Raphael exibe em suas redes sociais um padrão de vida marcado por carros de luxo e viagens internacionais. Registros em seu nome e no nome de sua empresa, a R. Sousa Publicidade e Marketing Digital, apontam a posse de três veículos, com valor total estimado em pelo menos R$ 1,2 milhão, segundo a tabela Fipe.

Entre os automóveis registrados em nome do empresário está uma Land Rover Defender híbrida, avaliada em R$ 913,8 mil. Também consta um Corolla Cross XRX híbrido, da Toyota, com valor de R$ 218 mil. Já em nome da empresa aparece um Jeep Compass, ano 2021, estimado em R$ 116 mil.

Somados, os três veículos reforçam a dimensão patrimonial atribuída ao influenciador digital de Goiânia, que construiu notoriedade nacional à frente de uma das páginas de entretenimento e celebridades mais populares das redes sociais. A exposição dessa frota de alto valor ocorre justamente no momento em que Raphael passa a figurar entre os alvos centrais de uma investigação federal de grande alcance.

Além dos carros, o empresário também ostenta viagens internacionais em seus perfis públicos. Segundo a reportagem, Raphael Oliveira já visitou ao menos 16 países e esteve nos Estados Unidos pelo menos cinco vezes nos últimos anos. As publicações mostram uma rotina de deslocamentos internacionais e consumo de luxo que agora ganha novo peso diante do avanço das apurações.

A operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã de 15 de abril, mira um grupo suspeito de usar empresas, terceiros e até transações com criptoativos para ocultar e dissimular recursos. Segundo a PF, o esquema investigado teria ramificações no Brasil e no exterior, além de envolver transporte de grandes quantias em dinheiro vivo.

No mesmo inquérito, também foram presos os cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo. O influenciador Chrys Dias aparece entre os alvos da investigação. A ofensiva policial amplia o alcance do caso e coloca sob escrutínio um conjunto de personagens com forte presença digital e grande influência nas redes.

As suspeitas levantadas pela Polícia Federal indicam um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores, o que elevou a gravidade da operação. A presença de movimentações internacionais e o uso de criptoativos, segundo os investigadores, apontam para mecanismos sofisticados de circulação financeira, com potencial transnacional.

O caso também projeta novas dúvidas sobre a relação entre visibilidade digital, monetização de influência e estruturas empresariais associadas a grandes fluxos de recursos. A prisão de Raphael Sousa Oliveira coloca o nome da Choquei no centro de uma investigação de enorme repercussão, com desdobramentos que ainda devem avançar nas próximas etapas do inquérito.

Até o momento, o material divulgado aponta para a apreensão de elementos patrimoniais e financeiros que ajudam a compor o retrato público de um dos investigados. A exibição de carros de luxo e viagens internacionais, antes tratada como símbolo de ascensão nas redes, passa agora a ser observada sob o prisma de uma investigação criminal conduzida pela Polícia Federal.