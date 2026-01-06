Não era profecia, senão que sabedoria

Em uma entrevista dada em 2006, o líder da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, já fazia um alerta sobre o uso do pretexto do combate ao narcotráfico por parte dos Estados Unidos, para pôr fim ao processo de busca de soberania que estava incomodando ao grande capital do centro do império. Vale muito a pena rever o vídeo neste momento e fazer as devidas reflexões.

Fiz a tradução e legendagem do vídeo ao português, e ofereço à continuação sua transcrição completa.

"A nação mais agressora na história da humanidade. Eles se atrevaram a lançar bombas atômicas sobre cidades indefesas. Aí estão Hiroshima e Nagasaki.

Que coisa é esta?

Invadiram o Panamá, bombardearam e mataram milhares, queimaram um bairro inteiro para levarem Noriega, acusando-o de ser narcotraficante.

E ele está lá, preso. Ele que era o Presidente do Panamá.

Eu venho recebendo muitos alertas, inclusive desde alguns espaços que não são propriamente aliados, senão que gente séria, preocupada, com uma operação que está em marcha, formulada pelo Pentágono.

Isso vem se aproximando. É uma operação de vários anos.

Há muitos anos, alguém me disse, me disseram isto:

Eles vão acabar te acusando de ser narcotraficante. A você, diretamente. A você, Chávez. Não é que seu governo apoie, ou permita... Não! Vão tratar de te aplicar a fórmula Noriega.

É um dos planos que os Estados Unidos têm estado desenvolvendo. Estão procurando uma maneira de que Chávez seja associado diretamente com o narcotráfico.

E, depois, qualquer coisa vale contra um narcotraficante que é presidente. Uma viagem a qualquer país do mundo, e chega um comando e nos levam.

Quando se trata dos Estados Unidos... Invadiram o Iraque com a desculpa de que havia armas de destruição em massa.

Não havia! Nunca houve, mas mesmo assim..., igualmente enforcaram o Presidente. Sem julgamento, nem nada.

Um dia, Fidel me disse: Chávez, se acontecer isso com você ou comigo, que nos invadam, o último que podemos fazer é o que Sadan fez, enfiar-se numa cova por ali. A gente tem de morrer lutando, Chávez, aí, na primeira linha de batalha.

E é o que eu faria. Eu não vou fugir para um morro. Vou morrer na linha de frente, com a dignidade de um venezuelano que ama este país".

O vídeo pode ser acessado nos seguintes enlaces:

- https://www.dailymotion.com/video/x9x7f0a

- https://www.tiktok.com/@josespadois/video/7592291751633669397?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7521408034649736709