Não se combate discurso de ódio com discurso de ódio

Se você responder a um discurso de ódio com outro discurso de ódio, odiando quem fez o discurso de ódio, quem fez o discurso de ódio jamais vai mudar de ideia sobre o tema que provocou seu discurso de ódio. Vai ficar com ódio de você.

Se você responder a um discurso de ódio dizendo que respeita a opinião de quem fez o discurso de ódio, mas gostaria que ele ouvisse a sua, talvez ele não mude de opinião, mas talvez mude.

Se você responder com discurso de ódio, a pessoa que fez o discurso de ódio vai continuar espalhando seu discurso de ódio. A possibilidade de mudar de opinião é zero.

Se você responder respeitando a pessoa que fez o discurso de ódio e procurando dialogar, há uma pequena possibilidade de a pessoa mudar de opinião e parar de disseminar seu discurso de ódio.

O que é melhor? Tentar brecar o discurso de ódio ou deixar que ele se dissemine?