Espanha cria ferramenta para monitorar discurso de ódio nas redes sociais

247 - O governo da Espanha anunciou a criação de uma ferramenta destinada a acompanhar e medir a presença de discurso de ódio nas plataformas digitais. A iniciativa foi apresentada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez nesta quarta-feira (11), durante o Primeiro Fórum contra o Ódio, realizado em Madri. As informações são da RFI.

O instrumento recebeu o nome de Pegada do Ódio e da Polarização, conhecido pela sigla "Hodio". A ferramenta permitirá avaliar de forma sistemática a presença, a evolução e o alcance de conteúdos de ódio nas principais redes sociais utilizadas no país. O sistema será implementado pelo Observatório Espanhol de Racismo e Xenofobia e utilizará critérios acadêmicos reconhecidos. A análise abrangerá conteúdos publicados nas plataformas digitais mais populares no país europeu.

Relatórios e responsabilização das plataformas

A ferramenta produzirá relatórios semestrais que incluirão um ranking com dados sobre a presença de discurso de ódio em cada plataforma. O objetivo é acompanhar a evolução desses conteúdos e dar publicidade às ações das empresas para enfrentar o problema. "Vamos publicar os resultados para que todos saibam quem está combatendo o ódio, quem está fechando os olhos e quem está lucrando com o ódio", afirmou Sánchez.

O primeiro-ministro também declarou que a iniciativa busca tornar visível a circulação de conteúdos de ódio e cobrar respostas das empresas responsáveis pelas plataformas digitais. "O objetivo é muito claro: tirar o ódio das sombras, torná-lo visível e responsabilizar aqueles que não agem", disse. Segundo Sánchez, os crimes de ódio cresceram 41% na Espanha na última década.

Debate sobre regulação das redes

Durante o evento, o líder do governo espanhol afirmou que o ambiente digital não pode operar sem regras e que as empresas responsáveis pelas redes sociais devem prestar contas sobre o conteúdo que circula em seus serviços. "A tecnologia é poder", declarou o primeiro-ministro. Ele também afirmou que "o ambiente digital não pode ser um espaço sem regras".

Sánchez acrescentou que, a partir de agora, as plataformas poderão ser responsabilizadas publicamente pela presença de conteúdos de ódio. "A partir de agora, acredito que as plataformas de mídia social terão de ser responsabilizadas publicamente por cada conteúdo de ódio que permitirem", afirmou.

No mês anterior, o governo espanhol anunciou outras iniciativas voltadas às redes sociais. Entre elas está a proposta de proibir o acesso às plataformas digitais para menores de 16 anos. Também foi solicitado ao Ministério Público que investigue as empresas X, Meta e TikTok por suposta criação de pornografia infantil por meio de inteligência artificial, em linha com ações semelhantes adotadas em outros países.