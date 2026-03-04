Após conversa com Pedro Sánchez, Lula confirma viagem à Espanha e participação em encontro pela democracia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, na tarde desta quarta-feira (4). Durante o diálogo, os dois líderes trataram da agenda bilateral entre Brasil e Espanha e discutiram temas da conjuntura internacional.

Na conversa, Lula aceitou o convite para realizar uma visita bilateral à Espanha no dia 17 de abril. A viagem prevê compromissos institucionais voltados ao fortalecimento das relações diplomáticas e políticas entre os dois países.

Acabo de hablar con el presidente @LulaOficial sobre la situación en Oriente Medio.



Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional.



Trabajaremos juntos para ese futuro y además… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Além da agenda em Madri, o presidente brasileiro confirmou participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, programada para sexta-feira (18), em Barcelona. O encontro reúne lideranças internacionais para debater ações de defesa das instituições democráticas e ampliar a cooperação entre países.

Durante a ligação, Lula e Sánchez também abordaram o cenário no Oriente Médio. Os dois líderes manifestaram o desejo de que o conflito na região chegue ao fim o mais rapidamente possível.

Ambos defenderam ainda que as negociações de paz possam ser iniciadas sob o amparo do direito internacional, ressaltando a importância de soluções diplomáticas para a estabilidade global.

Ao final da conversa, Lula e Sánchez reafirmaram o compromisso de Brasil e Espanha com o multilateralismo, apontado pelos presidentes como um caminho essencial para a construção da paz e para o avanço do desenvolvimento sustentável no mundo.