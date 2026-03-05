Trump chama Espanha de "perdedora" e acusa país europeu de manter postura "hostil" à Otan

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar os governos europeus nesta quinta-feira (5) e classificou a Espanha como uma "perdedora", além de reiterar insatisfação com o Reino Unido. As declarações ocorreram durante entrevista ao The New York Post, em que o mandatário estadunidense também acusou a nação liderada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez de ter uma postura hostil à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e não cumprir as metas de investimento em defesa estabelecidas pela aliança militar.

Segundo a CNN Brasil, Trump também declarou que não pretende adotar uma postura de cooperação com o país europeu. "Não sou um jogador de equipe, e também não seremos jogadores de equipe com a Espanha", afirmou. As críticas surgem após o presidente estadunidense ameaçar, no início da semana, impor um embargo comercial contra a Espanha.

Cooperação contestada

Na quarta-feira (4), a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o governo espanhol teria concordado em cooperar com a agressão militar dos Estados Unidos contra o Irã. "Com relação à Espanha, acho que eles ouviram a mensagem do presidente ontem alta e claramente, e, pelo que entendi, nas últimas horas, eles concordaram em cooperar com os militares dos EUA", declarou Leavitt durante coletiva de imprensa.

A afirmação foi contestada pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares. Em entrevista a uma rádio local, o chanceler afirmou: "Nossa posição não mudou". As declarações dos dois países ocorrem em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. No sábado (28), Estados Unidos e Israel iniciaram uma série de ataques e agressões contra o Irã.

O governo iraniano reagiu com ações militares contra países da região que abrigam bases militares estadunidenses, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque. No domingo (1º), a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, morreu vítima dos ataques realizados por forças estadunidenses e israelenses.