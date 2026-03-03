Após Espanha recusar ceder bases para EUA atacarem o Irã, Trump corta relações comerciais com o país europeu

Reuters - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos cortarão todas as relações comerciais com a Espanha depois que o país europeu se recusou a permitir que os militares norte-americanos usassem suas bases para missões relacionadas a ataques contra o Irã.

“A Espanha tem sido terrível”, disse Trump a repórteres durante uma reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, acrescentando que havia instruído o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a “cortar todas as relações comerciais” com a Espanha.

“Vamos cortar todas as relações comerciais com a Espanha. Não queremos ter nada a ver com a Espanha”, acrescentou.