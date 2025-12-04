Nunca foi só a Neusinha

No Rio de Janeiro, quem governa de verdade não tem sido o governador, prefeito, vereadores e deputados. Quem governa, há pelo menos quatro décadas, são as milícias e as facções criminosas que se infiltraram no Estado como uma doença.

A data exata em que a política fluminense foi capturada pelo crime organizado ninguém sabe ao certo, porque a entrega foi lenta, silenciosa e, acima de tudo, lucrativa para muita gente de terno e gravata, mas os porquês a gente sabe muito bem: impunidade, conluio, financiamento de campanha e a covardia histórica de quem preferiu negociar com o diabo a enfrentá-lo.

Basta ver o histórico de prisões de governadores e presidentes da Assembleia Legislativa, para se ter uma ideia de como o Rio está envolto em uma teia criminosa que parece ter consumido a justiça.

A corrupção corre tão solta, que estão prendendo o candidato antes que chegue a governador. O deputado estadual, presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar - União Brasil - foi preso pela PF por repassar informações confidenciais da Operação Zargun – deflagrada em setembro de 2025 e que resultou na prisão do ex-deputado estadual Thiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joia -MDB - um dia antes da ação policial.

Rodrigo Bacellar e o governador Cláudio Castro - PL- mantiveram uma relação política marcada por proximidade inicial, influência mútua e, mais recentemente, tensão e distanciamento.

Essa dinâmica reflete os bastidores da política fluminense, onde alianças eleitorais se entrelaçam com disputas de poder e investigações sobre corrupção e crime organizado.

E, por aqui, ainda tem aquele que jura que tudo começou quando o governador Brizola proibiu a PM de subir o morro, com medo que prendessem a Neusinha.