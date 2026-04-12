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      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

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        O banqueiro em seu labirinto

        Vorcaro enganou-se e foi enganado

        Foto mostra o banqueiro Daniel Vorcaro na prisão (Foto: Reprodução )

        Os números exatos ainda não são conhecidos, mas tudo indica que Daniel Vorcaro gastou mais de R$ 500 milhões para conquistar uma bela mulher. O romance prometia durar mil anos. Mas, quando ele caiu em desgraça, ela foi a primeira a abandoná-lo e a dizer publicamente que mal o conhecia. 

        Os números exatos ainda estão sendo calculados, mas tudo indica que Daniel Vorcaro gastou mais de R$ 500 milhões com advogados, políticos, empresários, jornalistas, influenciadores e magistrados, na tentativa de manter de pé seu império bancário e escapar da Justiça. Eles prometeram de pés juntos salvá-lo e absolvê-lo. Mas seu banco foi liquidado, e ele está preso. Daniel Vorcaro tinha certeza de que seu dinheiro infinito podia comprar tudo e todos. Enganou-se. Enganou-se e foi enganado.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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