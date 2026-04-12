O banqueiro em seu labirinto

Os números exatos ainda não são conhecidos, mas tudo indica que Daniel Vorcaro gastou mais de R$ 500 milhões para conquistar uma bela mulher. O romance prometia durar mil anos. Mas, quando ele caiu em desgraça, ela foi a primeira a abandoná-lo e a dizer publicamente que mal o conhecia.

Os números exatos ainda estão sendo calculados, mas tudo indica que Daniel Vorcaro gastou mais de R$ 500 milhões com advogados, políticos, empresários, jornalistas, influenciadores e magistrados, na tentativa de manter de pé seu império bancário e escapar da Justiça. Eles prometeram de pés juntos salvá-lo e absolvê-lo. Mas seu banco foi liquidado, e ele está preso. Daniel Vorcaro tinha certeza de que seu dinheiro infinito podia comprar tudo e todos. Enganou-se. Enganou-se e foi enganado.