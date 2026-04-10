Jantar de R$ 2,7 milhões de Vorcaro dava broches distribuídos a convidados VIP

247 - Um evento promovido pelo empresário Daniel Vorcaro em Londres incluiu um jantar de alto custo e um after exclusivo com convidados selecionados, marcado por distribuição de broches que garantiam acesso a encontros privados. A celebração ocorreu em abril de 2024, durante homenagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O empresário pagou todas as despesas da programação, que se estendeu por três dias. O jantar principal foi no clube Annabel’s, conhecido por receber frequentadores de alto poder aquisitivo. O custo do jantar chegou a 400 mil libras, cerca de R$ 2,74 milhões na cotação atual. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Andreza Matais, nesta sexta-feira (10).

O episódio ganhou repercussão após a revelação de detalhes sobre a organização do evento e os gastos envolvidos, que chegaram a cifras milionárias. Após o jantar, o empresário realizou um after party voltado a um grupo restrito de convidados. De acordo com os relatos, ele distribuiu broches que funcionavam como credenciais para encontros privados com mulheres identificadas como “suicinhas”. A entrega ocorreu depois da recepção no clube londrino.

O evento contou com atrações musicais e apresentações, incluindo o DJ Hugel e o cantor britânico Seal. Os convidados permaneceram em ambiente sofisticado durante toda a programação, que também incluiu hospedagem no hotel The Peninsula London, um dos mais luxuosos da capital britânica, com diárias que variam entre R$ 8 mil e R$ 22 mil.

A celebração ocorreu paralelamente ao Fórum Jurídico Brasil de Ideias, patrocinado pelo Banco Master. Integrantes de alto escalão dos Três Poderes participaram das homenagens ao ministro Alexandre de Moraes. O magistrado esteve presente no evento principal ao lado da esposa, Viviane, mas não participou do after descrito nos relatos.

Durante o período, Vorcaro também compartilhou mensagens nas quais comentou sua participação no evento. Em uma delas, enviada à ex-noiva Martha Graeff, afirmou: “Eu sou muito louco. Essa realidade. Todos ministros do Brasil, do STF, do STJ etc. E euzinho discursando”.

Além do jantar e das festas, a programação incluiu voos em primeira classe, uso de jatinhos e experiências exclusivas, como degustação de uísque da marca Macallan. O conjunto de atividades reforça o padrão elevado do encontro, que reuniu autoridades e convidados em uma agenda marcada por luxo e exclusividade.