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      Marcelo Zero

      É sociólogo, especialista em Relações Internacionais e assessor da liderança do PT no Senado

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        O Brasil é Lula

        Patriotismo, na oposição, é tão raro quanto os minerais críticos que eles querem entregar

        O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, seguram uma bandeira do Brasil, com ministros e outras figuras políticas, em Osasco, SP - 25/07/2025 (Foto: Divulgação/PR)

        Quem prejudica as relações bilaterais entre Brasil e os EUA é a extrema-direita. Não é o governo Lula.

        As sanções adicionais de 40% sobre todos os produtos brasileiros, que tanto prejudicaram nossa economia, e ainda prejudicam (embora em grau bem menor), foram articuladas diretamente por Eduardo Bolsonaro e outros. Jair Bolsonaro o enviou aos EUA exatamente para isso.

        O mesmo aconteceu ou acontece no caso da aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, no cancelamento de vistos de autoridades brasileiras, nas investigações contra o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio estadunidense, na pressão para caracterizar as organizações criminosas do Brasil como “narcoterroristas”, etc.

         Todos esses atritos foram e são articulados por nossa extrema-direita. 

        Agora, a mesma coisa se verifica no rumoroso caso Ramagem, foragido da justiça do Brasil, condenado a mais de 16 anos por participação abundantemente comprovada na tentativa do golpe de Estado de 2022/2023.

        Esse cidadão fugiu do Brasil pela fronteira de Roraima e a Guiana. Está na lista vermelha da Interpol há meses. O Brasil pediu sua extradição em 30 de dezembro do ano passado.

        Independentemente disso, seu passaporte foi anulado e seu visto estadunidense está vencido. Está, portanto, em situação irregular, nos EUA

        Ou seja, está qualificado para a deportação. 

        É o que os EUA, sob Trump, vêm fazendo com milhares de imigrantes, inclusive brasileiros.

        Esses migrantes vêm sendo deportados de forma abrupta e automática, independentemente de terem processos para se regularizar ou para buscar asilo ou refúgio.

        Muitos são presos quando comparecem, disciplinadamente, a audiências jurídicas para tratar de seus casos.

        Ao que consta, o policial brasileiro, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, que atuava junto ao Departamento de Segurança Interna (ICE) nos EUA, como oficial de ligação do Brasil, apenas informou que Alexandre Ramagem, preso devido a um incidente de trânsito e sem documentação regular nos EUA, era procurado no Brasil. 

        Poderia ter sido deportado, independentemente do pedido de extradição. Ou poderia ter ficado por lá, como ficou, esperando a extradição. O delegado brasileiro não burlou nada, somente informou a situação e pediu o envio do criminoso ao Brasil. Cumpriu a função dele.

        Contudo, o Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, que odeia governos progressistas da América Latina, resolveu expulsar não o criminoso foragido, mas o policial brasileiro que apenas cumpria sua função. E o mandou fazer pelo twitter, sem nenhuma explicação oficial e sem nenhum diálogo com quaisquer autoridades brasileiras. 

        O Brasil de Lula reagiu à altura: chamou a encarregada de negócios para cobrar explicações e retirou as credenciais do oficial da justiça estadunidense que trabalha junto à PF, nas atividades de cooperação bilateral contra a criminalidade. 

        A nossa grande imprensa comprou a historinha ridícula e mentirosa do Departamento de Estado. 

        Quer, obviamente, colocar a culpa de tudo no governo Lula e classifica as críticas de Lula à guerra no Irã como “provocações”. 

        Ora, o mundo inteiro está criticando Trump por causa da guerra no Irã, um erro estúpido e crasso de um presidente totalmente desclassificado para o cargo, que está prejudicando fortemente a economia internacional.

        Até mesmo a Itália de Meloni está procurando manter distância de Trump, principalmente depois que ele atacou o próprio Papa. Trump está se tornando cada vez mais “tóxico”.

        Em breve, Trump deverá ser um “pato manco”. Deverá, segundo as previsões, perder a maioria na House e no Senado. Nem o Maga aguenta mais tanta incompetência e arrogância. 

        Os candidatos trumpistas do Brasil, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Caiado etc. tendem a se desgastar, com essas demonstrações desavergonhadas de submissão vil. 

        Patriotismo, na oposição, é tão raro quanto os minerais críticos que eles querem entregar.

        Brasil é Lula.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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